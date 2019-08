La merveille technologique de MEIL transforme le rêve du Telangana en réalité

M. B. Srinivas Reddy, directeur de MEIL, décrit ainsi le poste de pompage souterrain, bloc 8 : « Construit 330 mètres sous terre, cette station extraordinaire est équipée de deux tunnels et des plus grandes chambres d'équilibre au monde. Ce méga-projet inclut sept moteurs d'une capacité individuelle de 139 mégawatts, qui élèvent jusqu'à 57 000 000 m3 d'eau par jour. C'est l'illustration parfaite du « Make in India ». Ces moteurs gigantesques ont en effet été mis au point ici grâce à la technologie de la mécanique des fluides numérique (CFD). Le projet KLIP est d'autant plus considérable qu'il a nécessité la réalisation d'infrastructures électriques d'une capacité de 3057 MW comprenant six sous-stations de 400 et de 220 kV, des transformateurs et 260 kilomètres de lignes de transmission, 7 kilomètres de câbles XLPE souterrains de 400 kV. À tout point de vue, il s'agit du méga-projet le plus novateur au monde. Le mérite revient à MEIL qui a accompli cette tâche phénoménale. »