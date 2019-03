La mise en œuvre à l'ordre du jour lors de la 7e Focus Day du GFSI en Chine

PARIS, November 29, 2018 /PRNewswire/ --

Parmi les réunions de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique), le mois de novembre a également vu des dirigeants chinois de l'industrie et du gouvernement se rendre à Shanghai pour mettre en valeur les avantages de « l'approche GFSI ». Le GFSI (Global Food Safety Initiative ou l'initiative mondiale de la sécurité alimentaire) a organisé en Chine le 6 novembre la 7[e] Focus Day (journée de discussions GFSI), qui a attiré 360 interlocuteurs de l'industrie alimentaire afin d'explorer comment la mise en œuvre des outils et des principes du GFSI pourrait ouvrir la voie vers une alimentation plus sûre et un business amélioré

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg )



La mise en œuvre était présente à tous les esprits tout au long du programme dense de cette Focus Day, et il était absolument clair que le GFSI va au-delà des discours. Les intervenants tout comme les délégués ont illustré l'action envers la sécurité alimentaire tout au long la chaîne logistique, ils ont partagé des études, de cas concrets et ont recueilli des bonnes pratiques à ramener chez eux pour pouvoir les mettre en application dans leurs propres opérations.

Le GFSI comme « passeport de la sureté alimentaire » dans un monde en transformation.

L'industrie alimentaire subit un changement rapide et disruptif. Les intervenants lors de la Focus Day du GFSI en Chine ont révélé à quel point les enjeux sont élevés dans leur région. Ceci a sans doute été le mieux résumé par Zaotian WAN, vice-président de la COFCO (Corporation nationale chinoise des céréales, des huiles et des produits alimentaires) et membre du conseil d'administration du GFSI : « D'un point de vue interne, la Chine est en train de passer d'une croissance à grande vitesse à un nouveau stade de développement de haute qualité. D'un point de vue international, sous l'égide de l'initiative 'Une ceinture, une route', une nouvelle configuration de coopération et d'ouverture complètes est en train de prendre forme, ce qui représente une opportunité immense pour le développement international de l'industrie alimentaire chinoise.»

Les intervenants ont décrit le contexte économique actuel comme une bonne opportunité pour que l'industrie d'utiliser GFSI pour améliorer la confiance du consommateur dans la sécurité des aliments achetés localement et autour du monde. Ils ont également démontré comment le GFSI contribue à une simplification du commerce international et des exercices de conformité, construit des capacités de sécurité des aliments et renforce la chaîne logistique.

Le partage des connaissances GFSI en action au niveau local et au niveau mondial

La Focus Day a également été le siège d'une intense participation du secteur public qui s'est joint de façon active à l'harmonisation et à la collaboration pilotées par le GFSI pour une sureté alimentaire au-delà des frontières et des barrières. Aujourd'hui et plus que jamais, le secteur public et secteur privé considèrent le GFSI comme un partenaire de choix dans cet effort mondial vers une alimentation sûre pour le consommateur où qu'il soit.

L'événement, qui s'est déroulé sur une journée, a mis en valeur le travail effectué d'une année sur l'autre par le Groupe Local du GFSI en Chine : celui-ci a non seulement organisé la Journée de réflexion annuelle, mais encore n'a épargné aucun effort afin de piloter les progrès de la sécurité des aliments tout au long de l'année comme le montre son dernier rapport d'avancement. Le Groupe Local en Chine est certes un exemple d'une réussite du mode opérationnel du GFSI qui donne la priorité à la collaboration à la fois au niveau local et au niveau mondial. Bien que six pays aient été représentés à la Focus Day de la Chine, les délégués chinois étaient tout de même majoritaires. Le GFSI tiendra sa prochaine GFSI Conference, conférence annuelle du GFSI du 25 au 28 février 2019 à Nice en France, et la prochaine Focus Day de la Chine aura lieu le 16 octobre 2019 à Chengdu en Chine.

Contact presse: Lisa Prévert, l.prevert@theconsumergoodsforum.com, http://www.mygfsi.com

SOURCE Global Food Safety Initiative (GFSI)