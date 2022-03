La Misión regresa a la Tierra: Whirlpool inicia campaña por el cuidado del agua.

Por segundo año consecutivo Whirlpool reafirma su compromiso con el ahorro de recursos en el hogar y nos invita a unirnos a esa misión que inicia en casa.

Este es el segundo año consecutivo en que Whirlpool lanza su campaña de concientización sobre el agua.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En un esfuerzo por continuar la sensibilización a la sociedad, Whirlpool, la marca más confiable de línea blanca, emprende una segunda campaña sobre la importancia del cuidado y preservación del agua. Esta vez la Misión regresa, luego de haber explorado Marte y descubierto que la principal forma de preservar la vida no se encuentra en otros lugares del Universo, sino que está aquí en la Tierra.

Misión Agua, en su segunda edición, continúa en nuestro planeta Tierra, el único lugar conocido hasta ahora donde se puede albergar y desarrollar la vida. A través de esta campaña, la marca busca concientizar sobre el uso del agua en todas las cosas que consumimos, vestimos, disfrutamos; y de esta manera compartir que el consumo de agua si bien es INEVITABLE, el ahorrarla ES POSIBLE. Tomar una taza de café para iniciar nuestras mañanas implica utilizar 240 litros, o 21000 litros de agua en un kilo; con las lavadoras Whirlpool Xpert System puedes ahorrar hasta 87400 litros de agua al año. Un kilo de aguacates requiere 2,000 litros para su producción, con las Lavadoras HE ahorras hasta 85 litros en cada ciclo de lavado, equivalente a más de 35.000 litros de agua al año. La creación de una blusa implica utilizar 2,800 litros, si usas el lavavajilla puedes reducir hasta 4 veces el uso de agua versus un lavado convencional.

"Con el compromiso de ayudar a nuestros consumidores a ahorrar agua desde casa para seguir disfrutando de cualquier actividad cotidiana, así como hacer un uso responsable de este recurso, Whirlpool ha desarrollado, desde hace 110 años, electrodomésticos con tecnología que permiten el ahorro de agua y mejorar nuestra vida en el hogar. Lo que buscamos es invitar a nuestros consumidores a hacer consciencia y unirse a una misión que es cada vez más relevante en nuestra sociedad, con el fin de cuidar un recurso importante y poderlo compartir con las futuras generaciones", señaló Gabriela Cabrera, Vicepresidenta de Marketing Latinoamérica Norte de Whirlpool.

La tecnología desarrollada por la marca involucra productos como las lavadoras de carga frontal con tecnología de alta eficiencia que utilizan solamente la cantidad de agua necesaria en cada ciclo de lavado, lavadoras de carga superior que pueden ahorrar hasta 70% de agua, y lavavajillas que reducen hasta 4 veces más el consumo de agua. Soluciones posibles para un problema inevitable.

¿Quieres conocer más y unirte al cuidado del agua? Visita https://misionagua.whirlpool-latam.com/ y sé parte de la Misión junto con Whirlpool, porque cada detalle y cada litro, cuentan.

SOBRE WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) tiene el compromiso de ser la mejor compañía global de cocina y lavandería, en la búsqueda constante de mejorar la vida en el hogar. En un mundo cada vez más digital, la compañía está impulsando la innovación con el propósito de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores a través de su cartera de marcas icónicas que incluye Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit y Yummly. En 2021, la compañía reportó cerca de 22 mil millones de dólares en ventas anuales, 69 mil empleados y 54 centros de fabricación e investigación tecnológica. Para más información de la compañía, visita: www.whirlpoolcorp.com

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) is committed to being the best global kitchen and laundry company, in constant pursuit of improving life at home. In an increasingly digital world, the company is driving purposeful innovation to meet the evolving needs of consumers through its iconic brand portfolio, including Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit and Yummly. In 2021, the company reported approximately $22 billion in annual sales, 69,000 employees and 54 manufacturing and technology research centers.

