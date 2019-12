La missione dello SDRPY ad Aden porta avanti il percorso di sviluppo dell'accordo di Riad

Ha aggiunto che la visita includerà i settori pubblici, come l'istruzione, la salute, l'acqua, l'elettricità e tutti i servizi urgenti e necessari per Aden, notando al contempo che la delegazione del programma sta valutando le esigenze ingegneristiche e tecniche dell'aeroporto di Aden e dell'ospedale generale di Aden, che ricevono assistenza dal Regno tramite il Fondo di sviluppo saudita sotto la supervisione dello SDRPY per quanto riguarda la costruzione e la preparazione e che apriranno nei giorni a venire.

Nel corso di sei giorni la delegazione dello SDRPY si incontrerà con diversi funzionari governativi e delle agenzie dei servizi, con organizzazioni comunitarie civiche e per lo sviluppo e con il settore privato nella provincia, oltre a condurre escursioni e seminari con la controparte yemenita in continuazione di una serie di seminari tenuti presso la sede centrale dello SDRPY successivamente all'annuncio dell'accordo di Riad alla presenza del primo ministro yemenita, Maeen AbdulMalek Saeed. La delegazione lavorerà al completamento del processo di monitoraggio delle esigenze urgenti in molti dei settori principali sia in Aden che nelle altre province dello Yemen.

Tramite l'implementazione dei progetti, il programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen cerca di assistere il Governo yemenita a raggiungere uno sviluppo completo e sostenibile che includa la fornitura dei servizi di base, il miglioramento delle infrastrutture, la creazione di opportunità di impiego dirette e indirette e il miglioramento degli standard di vita quotidiani per il popolo yemenita.

Questo è in linea con l'accordo di Riad e per la promozione di questo accordo si sono tenute diverse riunioni e discussioni fra il personale dello SDRPY e i funzionari della provincia di Aden nel corso delle scorse settimane. Le missioni hanno incluso una missione tecnica dello SDRPY ad Aden per valutare, studiare, riabilitare e migliorare l'aeroporto internazionale di Aden e per determinare le esigenze costruttive e tecniche necessarie per esso.

La recente visita del team all'aeroporto di Aden ha incluso una valutazione degli edifici, dei servizi e delle piste dell'aeroporto, oltre ad una valutazione dello stato dell'illuminazione e delle apparecchiature lungo le piste e un'ispezione dei dispositivi di navigazione attuali e dei terminal degli arrivi e delle partenze.

Le visite reciproche fra SDRPY e funzionari provinciali hanno incluso anche una riunione del supervisore dello SDRPY, ambasciatore Mohammed bin Saeed Al Jabir, del rettore dell'Università di Aden, Dott. Alkhadhar Nasser e del direttore dell'unità per i progetti universitari, Dott. Abu Bakr Barahim presso la sede centrale del programma a Riad, per discutere le esigenze di sviluppo dell'Università di Aden.

