La mode opte pour les professionnels du secteur en regardant au-delà de la pandémie

- Un nouveau rapport de Nextail révèle que les marques font des choix de leadership plus conservateurs alors qu'elles cherchent à garantir un avenir numérique.

MADRID, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- En 2021, les entreprises de la mode ont nommé des PDG possédant une connaissance approfondie du secteur et une expérience de leadership, cherchant à créer une plateforme solide pour la croissance et la transformation numérique.

Le dernier rapport des PDG de la mode publié aujourd'hui souligne les choix conservateurs que les entreprises ont faits lors du changement de leadership en 2021. De plus, les nominations ont surtout été faites par des hommes ayant une expérience opérationnelle, plutôt que par des professionnels de la conception ou du marketing.

Avec des restrictions toujours en place au début de 2021 et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ressenties tout au long, il semble que les entreprises de la mode aient choisi des cadres expérimentés qui peuvent avoir un impact immédiat en stabilisant l'entreprise et en restaurant les fondations.

Plus de 90 % des nouveaux PDG avaient une expérience du secteur de la mode et près de 75 % avaient une expérience de la haute direction. Parmi les raisons données pour embaucher un candidat en particulier, l'option la plus citée était d'assurer la transformation et la croissance numériques.

Joaquín Villalba, PDG de Nextail qui produit le rapport, a déclaré : « Les nouveaux PDG qui possèdent une connaissance et une expérience approfondies du secteur peuvent régler rapidement les questions de base avant de passer au reste de l'entreprise. Avec l'omnicanal, la nouvelle normalité et le besoin pressant d'améliorer les systèmes pour réduire le gaspillage, les entreprises doivent mettre le numérique au cœur de leurs activités. »

Le luxe a été particulièrement actif pour attirer de nouveaux PDG, avec une croissance des nominations de 80 % en glissement annuel. Les plus notables sont les remplacements de deux des plus anciens dirigeants, Andrea Panconesi chez LuisaViaRoma et Alain Wertheimer chez Chanel. Pour suivre l'augmentation des nominations, le secteur du luxe adopte la sphère numérique en ciblant une nouvelle clientèle et le besoin d'avoir des leaders qui comprennent ce qui est nécessaire.

Le ralentissement des nominations féminines est regrettable, bien qu'il s'agisse probablement d'une pause plutôt que d'un renversement alors que les entreprises sortent de leur phase conservatrice et recherchent l'innovation et un nouveau dynamisme.

À propos de Nextail

Nextail est une plateforme de solutions de gestion des stocks de bout en bout qui offre des décisions axées sur le client et basées sur les données afin que les marques et les détaillants puissent vendre plus avec moins de stock. En tirant parti de l'intelligence artificielle, Nextail améliore l'efficacité des stocks dans l'ensemble des canaux grâce à la prévision de la demande hyper-locale et à l'automatisation des processus. Nextail collabore actuellement avec plus de 30 marques et détaillants internationaux, dont Versace, River Island et Pepe Jeans.

