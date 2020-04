La Moldavie transforme son vin en or en devenant le pays d'Europe de l'est le plus récompensé lors du Grand Prix International du Vin MUNDUS VINI

Les vins moldaves ont également reçu les éloges de plusieurs directeurs du concours. Christian Wolf, de Mundus Vini, a notamment fait remarquer que les juges avaient été « impressionnés à nouveau par les vins d'Europe de l'Est, en particulier ceux de la tête de peloton, la Moldavie ».

Forte d'une tradition viticole datant de 5000 avant J.-C., la Moldavie a longtemps eu la réputation de produire des millésimes de qualité. Mais ses vins ont été encore plus acclamés récemment, grâce à une campagne visant à adopter les normes occidentales.

L'Office National de la Vigne et du Vin, qui gère le secteur viticole, a mené la réforme, avec le soutien de partenaires internationaux d'aide au développement, notamment USAID et la Suède. Aujourd'hui, deux tiers des caves moldaves sont en mesure de produire des millésimes qui répondent à une norme d'authenticité européenne connue sous le nom d'indication géographique protégée (IGP), ce qui signifie que leur origine dans une région particulière et leur qualité peuvent être garanties.

Les vins moldaves répondant à la norme IGP sont de plus en plus nombreux, et les millésimes du pays ont remporté plus de 800 médailles lors de concours internationaux rien qu'en 2019, dont 300 médailles d'or. Ces résultats ont contribué à la hausse de 9 % des exportations de vins moldaves en 2019. L'industrie a envoyé 157 millions de litres dans plus de 70 pays.

L'une des principales raisons qui expliquent l'unicité des vins moldaves est que 10 % des vignobles du pays produisent des cépages originaires de Moldavie. Il s'agit notamment des cépages Feteasca Neagra, Feteasca Alba, Feteasca Regala, Rara Neagra, Viorica, ainsi que des assemblages de ces cépages et de cépages internationaux. Sur les 20 cépages que la Moldavie a présentés au concours Mundus Vini, les vins Feteasca Neagra ont été les plus appréciés des juges, remportant 16 médailles.

La Moldavie a utilisé les appellations d'authenticité IGP pour établir ses trois premières routes des vins — des parcours que les connaisseurs et les touristes peuvent emprunter pour visiter des caves qui produisent différents millésimes.

Ces routes comprennent les célèbres caves à vin Cricova et Milestii Mici, que le Livre Guinness des records désigne comme la zone de stockage souterrain comptant le plus grand nombre de bouteilles de vin au monde. Outre Cricova et Milestii Mici, le célèbre guide de voyage Lonely Planet présente un certain nombre d'autres sites de tourisme viticole uniques en leur genre en Moldavie.

http://wineofmoldova.com/en/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=rj93W_O1t9Q

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1143142/Mundus_Vini_Cristian_Wolf.jpg

Related Links

http://wineofmoldova.com/en/



SOURCE National Office for Vine and Wine