La Moldavie vise à devenir un chef de file mondial de l'innovation, avec le soutien au plus haut niveau du président et du premier ministre ainsi que des pionniers de l'innovation que sont les États-Unis et la Suède

L'industrie technologique en plein essor de la Moldavie a le potentiel de stimuler l'innovation et la croissance dans l'ensemble de l'économie. Les exportations de technologies de l'information de la Moldavie ayant été multipliées par 100 au cours des 15 dernières années pour atteindre 258 millions de dollars en 2020, les technologies de l'information sont le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays. Ce secteur offre également un salaire quatre fois supérieur au salaire moyen du pays. La politique innovante du gouvernement en matière de parc informatique virtuel, qui prévoit une taxe unique de 7 % sur les entreprises de technologie, d'ingénierie, de R&D et de création, a porté ses fruits, attirant 900 entreprises résidentes de 35 pays et encourageant la formalisation des petites entreprises technologiques et des entrepreneurs. La Moldavie prévoit d'utiliser son secteur informatique en plein essor et ses capacités technologiques pour transformer numériquement la viticulture, l'agriculture, le tourisme, la fabrication écologique et les médias. La Première ministre moldave, éduquée à Natalia Gavriliţa, qui était auparavant directrice du Fonds mondial pour l'innovation, a fait de l'innovation une priorité clé et a nommé un vice-premier ministre dédié à la numérisation pour la première fois afin de diriger la transformation numérique du gouvernement. Le Première ministre Gavriliţa a déclaré : « Pour la République de Moldavie, les technologies représentent une opportunité économique précieuse avec un impact visible sur la qualité de vie. » Le gouvernement moldave s'associe aux plus grandes universités du pays pour augmenter le nombre de diplômés en informatique et en ingénierie et créer des spécialités axées sur la technologie dans les domaines des nouveaux médias, des technologies créatives et de la mode numérique, afin de former les étudiants aux emplois de demain.»

Dans son parcours d'innovation, la Moldavie sera soutenue par les principaux innovateurs mondiaux – les États-Unis et la Suède – pour développer une économie numérique, créative et durable et propulser la Moldavie au sommet de l'indice mondial de l'innovation. Pour soutenir la vision de la Moldavie, l'administratrice de l'USAID, Samantha Power, s'est rendue en République de Moldavie et a lancé l'activité « Future Technologies » - le projet de développement technologique le plus vaste et le plus important de Moldavie - d'un montant de 32,8 millions de dollars - financé par l'USAID et la Suède.

« Les jeunes Moldaves sont talentueux, créatifs et énergiques. Mais si les industries du futur se développent en dehors des frontières de la Moldavie, ces jeunes seront tentés de faire valoir leurs talents à l'étranger plutôt que de développer leur carrière ici, dans leur pays. L'Activité Technologies de l'Avenir aidera à créer des voies d'accès pour les jeunes de la Moldavie. Il permettra aux entreprises moldaves d'accéder aux marchés européens et mondiaux. Il dotera les jeunes Moldaves des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour tirer parti d'une économie numérique en croissance. Et cela contribuera à faire des mots « Made in Moldova » un point de fierté chez vous et une marque de qualité partout dans le monde », a déclaré Samantha Power, l'administratrice de l'USAID.

