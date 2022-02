La monnaie CoinField Coin (CFC) est désormais officiellement cotée sur la plateforme d'échange CoinField

TALLINN, Estonie, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Le système d'échange de crypto-monnaies européen réglementé CoinField a lancé sa monnaie native « CoinField Coin (CFC) » sur sa plateforme .





La monnaie CFC joue un rôle central dans l'écosystème de CoinField et elle est maintenant disponible pour négocier dans 6 paires différentes : CFC/XRP, CFC/USDT, CFC/USDC, CFC/EUR, CFC/USD et CFC/GBP.

Le CFC est un jeton utilitaire dont la limite est de 1 000 000 000 d'unités ; cette quantité de pièces est fixe et ne sera jamais augmentée. Il est déployé sur la blockchain Ethereum. Le CoinField Coin (CFC) a suscité l'intérêt et a fait l'objet d'une offre initiale d'échange (IEO) débutant le 7 décembre 2021, avec un prix d'ouverture de 1 $ par unité.

Le CFC offre un large éventail d'avantages à ses détenteurs. Il pourra être utilisé pour payer tous les frais sur la plateforme CoinField, y compris les frais de change, les frais de retrait, les frais d'inscription et bien plus encore. Tous les détenteurs de CFC bénéficieront d'une réduction sur les frais d'échange allant jusqu'à 50 % et pourront s'inscrire aux programmes de jalonnement de CFC, qui offrent une réserve de récompenses de 50 000 000 CFC. Les récompenses vont de 5 % à 15 % par an.

En 2022, CoinField prévoit d'étendre son écosystème actuel avec de nombreux projets ambitieux, notamment des projets uniques et inégalés pour une bonne sécurité, le marché des NFT de plus en plus populaire et l'exploration du domaine GameFi. En outre, CoinField travaille avec diverses nouvelles réglementations et juridictions, telles que les BVI, le Canada et Singapour, pour s'assurer que ses services sont conformes aux lois locales et simplifier les processus d'intégration des utilisateurs.

« CoinField est basée dans l'Union européenne (UE) et opère dans 186 pays dans le monde. Elle dispose d'une sécurité de niveau militaire qui n'a jamais été piratée. Le potentiel de la monnaie CFC est mis en évidence par le fait qu'il s'agit d'une crypto-monnaie permettant aux investisseurs d'économiser sur les frais de transaction, de gagner des récompenses et d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique », a déclaré Alex Lightman, président exécutif et PDG de CoinField.

À propos de CoinField :

CoinField est un système européen centralisé d'échange de crypto-monnaies et de porte-monnaie virtuel supervisé par la Financial Intelligence Unit (FIU) sous le numéro de licence FVT000111. Leur siège social est situé à Tallinn, en Estonie, avec de multiples bureaux mondiaux. CoinField est un moteur de négociation fiable qui a pour mission d'élargir ses horizons dans le monde entier. Sa plateforme d'échanges et son application mobile sont disponibles pour négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.coinfield.com .

