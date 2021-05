La Monnaie royale canadienne annonce ses bénéfices et ses résultats pour le premier trimestre 2021

« Les excellents résultats de la Monnaie au premier trimestre témoigne du dévouement, de la résilience et de la souplesse de ses employés », a déclaré Marie Lemay, présidente et chef de la direction de la Monnaie royale canadienne. « Tout au long de la pandémie de COVID-19, la Monnaie a continué à donner la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés tout en veillant à ce que les services indispensables qu'elle fournit aux secteurs minier et financier essentiels se poursuivent sans interruption. Dans l'ombre de sa réponse à la pandémie, la Monnaie a commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie à long terme, préparant le terrain en vue d'une rentabilité durable dans les années à venir. »

Les résultats financiers doivent être lus en parallèle avec le rapport du premier trimestre 2021 de la Monnaie, disponible sur www.mint.ca. Tous les montants monétaires sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Bilans financiers et opérationnels

La Monnaie a augmenté ses revenus de 81% au premier trimestre 2021 et le bénéfice consolidé avant impôt et autres éléments s'est élevé à $26,0 millions de dollars (2020 - $6,5 millions de dollars) pour le trimestre. La Monnaie a vu ses revenus augmenter tant dans le secteur des métaux précieux que dans celui des pièces de monnaies courantes. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des volumes de lingots vendus au cours du trimestre, ce qui a fait augmenter proportionnellement les revenus et le coût des ventes de la Monnaie. Le pourcentage de la marge bénéficiaire de la Monnaie a augmenté de 1,6 % d'un trimestre à l'autre, principalement en raison de meilleurs résultats de ventes de produits numismatiques et de pièces de circulation étrangères en 2021.

Les revenus des activités liées aux métaux précieux ont augmenté pour atteindre $852 millions de dollars en 2021 (2020 - $465,2 millions de dollars) :

Les ventes de produits numismatiques se sont élevées à $31,5 millions de dollars en 2021 ( $21,3 millions de dollars en 2020) en raison d'une augmentation des ventes de produits en or en 2021 et de la suspension temporaire, en 2020, de la production de produits numismatiques en raison de la pandémie de COVID-19.

Les recettes provenant du mécanisme de création monétaire ont augmenté pour atteindre $50,8 millions de dollars en 2021 (2020 - $33,1 millions de dollars) :

Les revenus provenant du mécanisme de création de monnaies étrangères ont augmenté de 162 % d'un trimestre à l'autre avec la fabrication et la distribution de 319 millions de pièces étrangères et de flans, contre 265 millions de pièces en 2020.



Les pièces de monnaies canadiennes produites et vendues au ministère des Finances pour inventaire se sont élevées à 77 millions de pièces au cours du trimestre (2020 - 76 millions de pièces).

Dans l'ensemble, les dépenses d'exploitation ont augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre $25,6 millions de dollars, principalement en raison des coûts prévus de consultation et de main-d'œuvre occasionnelle liés à la mise en œuvre des initiatives de transformation commerciale de la Monnaie.

Résultats consolidés et résultats financiers

(en millions de dollars canadiens)





13 semaines closes





3 avril 2021 28 mars 2020 Variation en $ Variation en % Chiffre d'affaires $ 902,8 $ 498,4 404,4 81 Résultat avant impôts et autres éléments (1) $ 26,0 $ 6,5 19,5 300 Marge bénéficiaire avant impôts et autres éléments 2,9% 1,3%



Bénéfice au cours de la période $ 13,8 $ 1,7 12,1 712

(1) Un rapprochement entre le bénéfice au cours de la période et le bénéfice avant impôt sur le revenu et autres éléments figure à la page 11 du rapport du premier trimestre 2021 de la Monnaie













En date du











3 avril 2021 31 décembre 2020 Variation en $ Variation en % Liquidités et équivalents de liquidités









$ 91,1 $ 67,3 23,8 35 Stocks









$ 60,8 $ 57,6 3,2 6 Immobilisations









$ 159,1 $ 161,1 (2,0) (1) Total des actifs









$ 408,8 $ 379,4 29,4 8 Fonds de roulement









$ 134,2 $ 112,9 21,3 19

























Dans le cadre de son plan de continuité des opérations, la Monnaie continue de surveiller activement sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques pour assurer la poursuite de ses activités. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que la COVID-19 continue d'affecter son rendement en 2021, surtout à la lumière de la déclaration d'urgence et de l'ordre de rester à la maison à l'échelle de la province en Ontario qui a débuté le 8 avril 2021. La situation en Ontario et au Manitoba continue d'être surveillée et la Monnaie adaptera ses opérations en conséquence.

Pour lire la suite du rapport du premier trimestre 2021 de la Monnaie, veuillez consulter le site www.mint.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces en circulation au Canada. La Monnaie royale est reconnue comme l'une des plus grandes et des plus polyvalentes monnaies au monde, offrant une vaste gamme de produits de frappe de monnaie spécialisés et de haute qualité ainsi que des services connexes à l'échelle internationale. Pour plus d'informations sur la Monnaie, ses produits et ses services, visitez www.mint.ca. Suivez la Monnaie royale sur Twitter, Facebook et Instagram.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction concernant les objectifs, les plans, les stratégies, la croissance future, les résultats d'exploitation, la performance, les perspectives et les opportunités d'affaires de la Monnaie. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes ou des expressions tels que « prévoit », « anticipe », « s'attend », « croit », « estime », « a l'intention », et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais uniquement des estimations concernant la croissance, les résultats d'exploitation, les performances, les perspectives commerciales et les opportunités attendues (hypothèses). Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables selon les informations disponibles, elles peuvent s'avérer incorrectes. Ces estimations de résultats futurs sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions de la Monnaie. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans la section Risques d'exploitation et présentés dans le rapport de gestion du rapport annuel 2020 de la Monnaie, ainsi que dans la note 9 - Instruments financiers et gestion des risques financiers des états financiers consolidés audités de la Monnaie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont faites uniquement en date du 20 mai 2021, et la Monnaie ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou des changements de circonstances ou pour toute autre raison après cette date.

