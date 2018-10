La Monnaie royale canadienne fait sensation avec la pièce « Bourdon butinant sur une fleur »

La Monnaie royale canadienne donne une dimension nouvelle au monnayage avec la pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Bourdon butinant sur une fleur. Poussant l'innovation et l'interactivité vers de nouveaux sommets, cette pièce de 5 oz conçue par l'artiste Tony Bianco présente une fleur de rosier sauvage, gravée en relief dans l'argent fin et rehaussée d'un placage d'or rose, autour de laquelle un bourdon plaqué or gravite lorsqu'on incline la pièce. Cet hommage ingénieux et captivant à l'emblème floral de l'Alberta est en vente dès aujourd'hui, et son tirage mondial est limité à 1 200 exemplaires.

Juste à temps pour la nouvelle saison de la LNH, la Monnaie réjouit les amateurs de hockey en lançant une magnifique collection de six pièces en argent fin rendant hommage à d'illustres capitaines canadiens des Original SixTM/MC. Immortalisés sur des pièces rectangulaires à composition verticale, qui reproduisent des photographies aux couleurs éclatantes, se trouvent ainsi six grands du hockey bien de chez nous : Yvan Cournoyer (Canadiens de Montréal), Denis Savard (Chicago Blackhawks), Steve Yzerman (Detroit Red Wings), Ray Bourque (Boston Bruins), Mark Messier (New York Rangers) et Doug Gilmour (Toronto Maple Leafs).

La pièce de 25 $ en argent fin 2018 - N'oublions jamais, quant à elle, se sert de l'innovation pour faire réfléchir. Émise à l'occasion du 100e anniversaire de la ratification de l'Armistice, cette pièce à courbure extrême imite la forme d'un authentique casque de combat (modèle Mark I 1916) que portaient les membres du Corps expéditionnaire canadien. Marquée çà et là de fissures et d'enfoncements comme autant de cicatrices de combat, cette réplique réaliste rehaussée d'un fini antique symbolise les nombreuses épreuves subies par les soldats canadiens et leurs alliés sur le chemin de la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Ce message est exprimé en relief prononcé sur la bordure extérieure du casque, par les inscriptions « N'OUBLIONS JAMAIS » et « LEST WE FORGET », ainsi que la double date « 1918-2018 ». Sur la face en creux du casque sont gravés l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, la valeur nominale et le nom du pays émetteur.

Enfin, la pièce de 25 $ en argent fin 2018 - Montaison du saumon, œuvre de l'artiste chevronnée Emily Damstra, multiplie les technologies. Il s'agit de la première plaquette en argent (de forme rectangulaire) à combiner gravure à très haut relief et émail bleu translucide, ce dernier reproduisant les eaux agitées du ruisseau où un grizzli affamé attrape un saumon rouge. L'avers de cette pièce de collection épate tout autant : un motif irradiant de silhouettes de feuilles d'érable est gravé derrière l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Parmi les nouveautés d'octobre, notons aussi :

la pièce de 200 $ en or pur 2018 - Coquelicot de l'Armistice, œuvre de Kerri Weller, au centre de laquelle un coquelicot est rehaussé d'émail rouge translucide;

la pièce de 10 $ en argent fin 2018 - Armistice, qui présente l'illustration émouvante d'un soldat fatigué, œuvre de l'artiste Laurie McGaw;

la pièce de 100 $ en argent fin 2018 - Gardiens du Parlement : Le soldat, qui pèse 10 oz et dont le motif conçu par Patrick Bélanger est rehaussé d'un placage d'or sélectif;

la pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Le naufrage du SS Princess Sophia, ornée d'une représentation spectaculaire du « Titanic inconnu de la côte Ouest » sombrant en 1918, œuvre de l'artiste maritime accompli Yves Bérubé;

la pièce de 30 $ en argent fin 2018 - Le grand requin blanc, conçue par Emily Damstra, où un placage de rhodium bleu foncé entoure la gravure argentée du fameux prédateur océanique;

la pièce de 50 $ en argent fin 2018 - Art canadien dans toute sa splendeur : Emily Carr, qui recrée sur 5 oz d'argent fin la célèbre toile Grand Corbeau peinte par l'artiste en 1931, rehaussée de coloration et d'une texture imitant les coups de pinceau;

la pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Timbres historiques du Canada : Arrivée de Cartier - Québec 1535, réplique du timbre-poste émis pour le 300e anniversaire de la fondation de Québec;

la pièce de 30 $ en argent fin 2019 - Cent vœux de bonne fortune, conçue par Christopher Reid et rehaussée d'un placage d'or intégral;

la pièce de 15 $ en argent fin 2019 - Année du Cochon, dixième pièce d'une série sur l'astrologie chinoise signée Aries Cheung;

la pièce de 3 $ en argent fin 2018 - Les treize enseignements de Grand-mère Lune : Lune des feuilles tombantes, œuvre de Frank Polson;

la pièce de 5 $ en argent fin 2018 - Pierres de naissance : Novembre, qui présente un motif inspiré du mandala, créé par l'artiste Pandora Young, orné d'un cristal représentant la topaze;

la pièce lenticulaire de 50 cents 2018 - Bataille de boules de neige, conçue par Tony Bianco.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Un aperçu des pièces se trouve ici.

On peut aussi commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

