La Monnaie royale canadienne lance sa collection de février avec une nouvelle pièce en argent en hommage à la légende de l'aviation Billy Bishop

Ce mois-ci, la Monnaie royale canadienne rend hommage à Billy Bishop, as de l'aviation canadienne qui s'est illustré par sa bravoure au combat lors de la Première Guerre mondiale. Cette pièce en argent fin s'inscrit dans la fière tradition de la Monnaie d'honorer la mémoire des héros et héroïnes qui ont marqué l'histoire militaire du Canada.

Né il y a 125 ans à Owen Sound, en Ontario, le pilote de chasse chevronné du Corps royal d'aviation s'est distingué en abattant 72 avions ennemis lors de la Première Guerre mondiale. Décoré de la Croix de Victoria pour une attaque menée seul sur un terrain d'aviation allemand près de Cambrai, en France, le 2 juin 1917, il aurait également abattu Manfred von Richthofen, plus tristement connu sous le nom de Baron Rouge, un fait de gloire qui a contribué à étendre sa renommée.

La mémoire du commandant d'escadron Billy Bishop est honorée avec un portrait gravé en couleur du célèbre pilote aux côtés de son avion, un Nieuport 17 qu'il surnommait affectueusement « Little Daisy ». Cette pièce, ainsi que d'autres fabuleux nouveaux objets commémoratifs, sont en vente dès maintenant.

La Monnaie royale canadienne ouvre un autre chapitre de l'histoire avec la première d'une série de pièces produites en 2019 à l'occasion du centenaire du CN, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Créée par l'artiste Tony Bianco, cette pièce en or pur d'une valeur de 200 $ représente sur son revers trois locomotives symbolisant chacune une période différente des cent premières années de la compagnie ferroviaire. Un anneau formé de rails encercle un motif représentant une carte du Canada, aux deux côtes reliées par le réseau ferroviaire du CN, dont le rôle a été crucial dans le développement de notre pays.

Quelques épisodes méconnus de l'histoire numismatique du Canada sont également remis à l'honneur en 2019 avec un coffret de deux pièces en argent fin baptisé Anecdotes numismatiques de la Monnaie royale canadienne : Esquisses d'origine. Composé de deux superbes pièces en argent d'environ 57 grammes, cet ensemble illustre les œuvres originales proposées il y a plus de 80 ans par l'artiste Emanuel Hahn à l'occasion du lancement du dollar canadien en argent Voyageur et de la pièce de circulation de 25 cents Caribou. Certains seront peut-être surpris de découvrir qu'à l'origine, une illustration de la Grande Ourse devait être gravée dans la pièce, juste au-dessus de l'image du caribou qui nous est si familière aujourd'hui.

En l'honneur aux Canadiens d'origine islandaise et scandinave, particulièrement nombreux dans la province de Manitoba, la Monnaie lance une nouvelle série de trois pièces en argent fin avec placage d'or sélectif consacrées aux dieux nordiques. La première pièce de cette série créée par l'artiste Alexandra Lefort est à l'effigie de Thor, le dieu nordique du tonnerre. Son célèbre marteau, ainsi que sa ceinture et ses gantelets de fer, sont en plaqué or. Deux autres figures légendaires de la mythologie nordique seront mises à l'honneur en 2019.

Outre les nouveautés précitées, d'autres pièces remarquables seront commercialisées cette année :

Ensemble épreuve numismatique de pièces en argent pur 2019 - 75 e anniversaire du Jour J, créé par Tony Bianco , comprenant une pièce de un dollar en argent avec placage d'or sélectif

anniversaire du Jour J, créé par , comprenant une pièce de un dollar en argent avec placage d'or sélectif Ensemble spécimen 2019 Le grand pic, créé par l'artiste Jean-Charles Daumas

Pièce de 2 500 $ en or pur 2019 - Grand Sceau de la Province du Canada (1841-1867), frappée dans un kilo d'or pur à 99,99 %

(1841-1867), frappée dans un kilo d'or pur à 99,99 % Pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Feuilles d'érable dans le vent, créée par Glen Loates, notre tout premier modèle en or rose et jaune

Pièce de 10 $ en argent fin 2019 - Feuilles d'érable, créée par l'artiste Pierre Leduc, rehaussée d'un fini spécimen

Pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Le drapeau canadien, une œuvre de l'artiste Aoifa Anctil associant couleur et gravure classique

associant couleur et gravure classique Pièce biconcave de 100 $ en argent fin 2019 - Nature indomptée : Nobles loups, créée par Denis Mayer Jr.

Pièce de 200 $ en or pur 2019 - Orignal du Canada , en or pur à 99,999 %, créée par Claude Thivierge

, en or pur à 99,999 %, créée par Pièce de 50 $ en argent fin 2019 - Ma nature profonde : Grizzli, avec placage or sélectif, créée par l'artiste Caitlin Lindstrom Milne

Ensemble de pièces de 25 cents 2019 - Dinosaures du Canada , une collection de trois pièces en acier plaqué multicouche représentant les célèbres fossiles de dinosaures canadiens illustrés par le paléoartiste Julius Csotonyde, proposée dans un présentoir dépliant aux couleurs vives

, une collection de trois pièces en acier plaqué multicouche représentant les célèbres fossiles de dinosaures canadiens illustrés par le paléoartiste Julius Csotonyde, proposée dans un présentoir dépliant aux couleurs vives Pièce de 125 $ en argent fin 2019 - Le dragon bienveillant, une pièce d'un demi-kilo rehaussée d'un placage or sélectif commémorant le Nouvel An chinois avec un motif créé par Three Degrees Creative

Pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Randonnée en traîneau à chiens

Pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Poisson.

Pour obtenir le tirage, le prix et la description complète de chaque produit, allez sur le site http://www.mint.ca et cliquez sur l'onglet « Magasinez ». Cliquez here pour voir des images des pièces.

