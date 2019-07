La Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce en argent en l'honneur du centenaire du Stampede de la Victoire de Calgary

CALGARY, Alberta, 5 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Cent ans après que les Calgariens eurent dédié « le plus grand spectacle en plein air du monde » aux soldats canadiens revenus des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, la Monnaie a lancé une nouvelle pièce en argent commémorant l'historique Stampede de la Victoire de 1919. La pièce a été dévoilée au kiosque militaire du parc du Stampede, où sont honorés les membres des Forces armées canadiennes.

« Le Stampede de Calgary laisse un souvenir impérissable de l'esprit pionnier et de la florissante culture western de l'Alberta », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « L'année 2019 marque le 100e anniversaire du Stampede de la Victoire et cette pièce honore la mémoire des soldats qui ont défendu notre liberté et nos valeurs lors de la Première Guerre mondiale. »

« Le Stampede de la Victoire de 1919 a offert, à la fin de la Grande Guerre, un endroit où tout le monde a pu se réunir et célébrer. Cent ans plus tard, le Stampede continue d'être un lieu de rassemblement pour notre collectivité », a déclaré Dana Peers, président du conseil d'administration du Stampede de Calgary. « Notre histoire est une source de fierté et le fait qu'elle soit immortalisée sur une pièce commémorative nous rend encore plus fiers. »

Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 % est l'œuvre de Michelle Grant, une artiste de Calgary. Il rend toute l'effervescence entourant l'épreuve de prise au lasso, l'une des multiples activités alors au programme du Stampede de la Victoire. Au cours de la dernière semaine d'août 1919, les 57 000 spectateurs du Stampede ont assisté aux prouesses de cow-boys et de cow-girls dans la monte du cheval sauvage, le maniement du lasso, la voltige cosaque, la course à relais et d'autres compétitions. S'appuyant sur le succès de cet événement historique, le Stampede de Calgary est devenu une tradition annuelle.

À l'avant-plan de cette scène emblématique du Stampede, on voit un cow-boy, rehaussé d'un placage d'or sélectif, galopant vers sa cible : d'une main, il tient fermement les rênes et de l'autre, il fait tournoyer un lasso toronné en cuir brut, couramment utilisé pour attraper le bétail à l'époque. Le cordon même de la pièce prend l'allure d'un lasso. À l'arrière-plan, des spectateurs admiratifs occupent l'estrade originale.

« Une fois encore, l'Armée canadienne est sincèrement honorée de s'associer au Stampede de Calgary et à la Monnaie royale canadienne », a déclaré le Brigadier-général Stephen Lacroix, commandant de la 3e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Ouest), et maître de cérémonie honoraire du défilé du Stampede. « Nous sommes touchés par l'appui des Canadiens d'un océan à l'autre et impatients de souligner le 100e anniversaire du Stampede de Calgary, comme tout bon Albertain, en tant qu'"Armée de l'Ouest". »

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 – Stampede de la Victoire a un tirage limité à 6 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 119,95 $. Du 5 au 7 juillet, la Monnaie royale canadienne vendra cette pièce ainsi que plusieurs autres belles pièces de collection au BMO Marketplace, au cœur du parc du Stampede.

La Monnaie se rendra également à Calgary pour assister au congrès de 2019 de l' Association royale de numismatique du Canada , qui se tiendra du 18 au 20 juillet. Elle y exposera et vendra la pièce du Stampede de la Victoire ainsi que d'autres belles pièces de collection. La Monnaie exposera aussi quelques-unes des innovations les plus captivantes de son laboratoire de R-D et tiendra un échange de pièces, où les visiteurs auront la chance de mettre la main sur la nouvelle pièce de circulation Égalité, ainsi que sur celle du 75e anniversaire du jour J. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.rcna.ca/2019/program_fr.php .

On peut se procurer la pièce du Stampede de la Victoire auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca . La pièce est également vendue dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez des images de la pièce du Stampede de la Victoire ici : https://www.dropbox.com/sh/gobqj6jhq24g6ot/AABEIA6ZGIJURm2NR8XJ32Mha?dl=0 .

