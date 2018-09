La Monnaie royale canadienne se démarque grâce à de nouvelles pièces sculptées en 3D

OTTAWA, Canada, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Dans un souci d'innovation constant dans le domaine de la conception et de l'ingénierie numismatique, la Monnaie royale canadienne repousse les limites du relief grâce à plusieurs pièces impressionnantes. La pièce de 250 dollars canadiens en argent pur de 2018 baptisée Les Voyageurs - une pièce concave spectaculaire de 1 kilo, de forme elliptique, gravée en très haut relief - est le fruit de l'imagination du graveur de la Monnaie Matt Bowen. Une scène épique, montrant des pionniers intrépides du début de la traite des fourrures au Canada qui descendent une rivière sauvage, est reproduite avec une profondeur et un relief incroyables. Ce magnifique souvenir, figurant parmi de nombreux autres objets de collection novateurs, est disponible dès aujourd'hui.

Tout aussi irrésistible, la pièce en argent pur de 2018 Superman[TM], le dernier fils de Krypton, du revers de laquelle surgit une sculpture en trois dimensions en plaqué or du légendaire superhéros. Cette création de 10 oz en argent pur est le résultat de la collaboration entre le célèbre artiste de bandes dessinées Jason Fabok et le graveurde la Monnaie Mathew Porter.

La pièce de 50 dollars en argent pur de 2018 Sculpture en stéatite à queue de baleine est ornée constitue un autre exemple exceptionnel de relief structural. Elle est ornée de la nageoire caudale d'une baleine à bosse - gravée à la main par l'artiste de Winnipeg Dave Zachary - émergeant d'une couche brillante d'émail bleu translucide, représentation réaliste des eaux canadiennes de l'Atlantique Nord. La graveuse de la Monnaie, Cecily Mok, y a également ciselé la tête de la baleine, alors que la créature majestueuse plonge vers les profondeurs glacées.

Un procédé similaire donne également vie à la pièce de 30 dollars en argent pur de 2018 La nature sous toutes ses dimensions : Ours polaires, qui est l'occasion pour la Monnaie de présenter son procédé de peinture exclusif : la coloration multidimensionnelle. L'artiste Tony Bianco a illustré un ourson testant prudemment les eaux depuis la banquise tandis que sa mère et son frère nagent dans les eaux bleues de l'océan. Ce motif reproduit fidèlement la beauté de la faune arctique en action.

Parmi les autres pièces finement gravées disponibles ce mois-ci figurent :

• une paire de pièces de monnaie d'inspiration royale, composée de la pièce de 25 dollars en argent pur (2018) - Sa Majesté la reine Elizabeth II : la nouvelle Reine, ornée d'un portrait en relief signé Bonnie Ross réalisé grâce à la technique du repoussé, ainsi que la pièce de 10 dollars en or pur (2018) - 65e anniversaire du couronnement de Sa Majesté la reine Elizabeth II ;

• la pièce de 20 dollars en argent pur (2018) - Forces alliées de la Première Guerre mondiale : Grande-Bretagne, conçue par l'artiste Pandora Young ;

• le piedfort en argent pur d'une valeur de 25 dollars (2018) - 250e anniversaire de la naissance de Tecumseh, orné d'un portrait riche en détails en plaqué or du légendaire chef shawnee, œuvre de Mary McPherson ;

• l'ensemble de 4 pièces en argent pur (2018) -- Monnaie historique du Canada : Cartes à jouer de la Nouvelle-France, reproduisant fidèlement la forme des cartes à jouer utilisées auparavant comme monnaie ;

• l'ensemble de pièces de circulation canadienne (2018) - Vaste horizons, qui comprend une pièce de 50 cents colorée et photoluminescente, œuvre de Steve McPhee ;

• la pièce de 25 cents en or pur (2019) - 40e anniversaire de la Feuille d'érable en or, une pièce d'un demi-gramme portant l'inscription d'une double date et ornée du motif classique de la feuille de l'érable à sucre, oeuvre de Walter Ott ;

• l'ensemble de pièces divisionnaires Feuille d'érable en argent pur (2019) - Célébration d'un bicentenaire, commémorant le 200e anniversaire de la naissance de la reine Victoria ;

• l'ensemble de pièces divisionnaires en platine pur (2019) - 30e anniversaire de la Feuille d'érable en platine, composé de pièces de monnaie de 1 oz, d'1/2, 1/4, 1/10 et 1/20 d'oz, toutes conçues par Jesse Koreck ;

• la pièce de 50 dollars en argent pur (2018) - Lumières nocturnes : Au clair de la lune, la deuxième d'une série de deux pièces de monnaie concaves, colorées et photoluminescentes de 5 oz, œuvre de Derek Wicks ;

• la pièce de 20 dollars en argent pur (2018) - Mosaïques canadiennes : Couguar, conçue par l'artiste Jori Van Der Linde ;

• la pièce de 3 dollars en argent pur (2018) - Les côtes canadiennes : Anses de l'Atlantique, une pièce carrée dont le motif crée par Maurade Baynton réunit des symboles emblématiques de la côte Est du Canada ;

• la pièce de 15 dollars en argent pur (2019) - Lotus lunaire : Année du cochon, une pièce festonnée, œuvre deThree Degrees Creative, à l'approche du Nouvel An lunaire chinois ;

• la pièce de 3 dollars en argent pur (2018) - Les treize enseignements de Grand-mère Lune : Lune du maïs, œuvre de Frank Polson ;

• la pièce de 5 dollars en argent pur ornée d'un cristal représentant le saphir (2018) - Pierre de naissance d'octobre, ornée d'un motif inspiré des mandalas, œuvre de l'artiste Pandora Young ;

• l'ensemble-cadeau du temps des Fêtes (2018), qui comprend une pièce d'un dollar dont le revers est orné d'un motif composé de houx et de sucres d'orge.

Les tirages, les prix et les descriptions complètes de chaque produit sont disponibles dans l'onglet « Magasinez » du site http://www.mint.ca. Les images des pièces de monnaie peuvent être visualisées ici.

Tous ces produits peuvent être commandés directement auprès de la Monnaie par téléphone au +1-800-267-1871 (Canada), au +1-800-268-6468 (États-Unis), ou en ligne à l'adresse http://www.mint.ca. Les pièces sont également disponibles dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi qu'au sein de son réseau mondial de concessionnaires et de distributeurs, y compris les points de vente de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne



La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le site : http://www.mint.ca.

Contact :



Alex Reeves,



conseiller principal, communications externes



Monnaie royale canadienne



Tél. : +1(613)949-5777



reeves@mint.ca





(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/738746/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_stands_out_with_new.jpg)