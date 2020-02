La Monnaie royale canadienne souligne le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas sur la nouvelle pièce en argent fin de la série champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale

Dans le but de susciter l'intérêt du public pour la numismatique, la Monnaie lance son ensemble de cinq pièces Numis-tastique 2020, une collection éducative de pièces de circulation de 25 cents présentant différents finis : brillant hors-circulation, épreuve numismatique, épreuve numismatique mat, épreuve numismatique inverse et spécimen. Chaque pièce montre la diversité des finis actuellement utilisés par la Monnaie, et l'emballage comporte une description détaillée de chaque technique, pour le plus grand plaisir des collectionneurs chevronnés comme des collectionneurs en herbe.

D'autres pièces seront lancées ce mois-ci :

la pièce de 50 $ en argent pur à 99,99 % 2020 – Feuilles d'érable dans le vent, œuvre de l'artiste Joel Kimmel , dont la surface est rehaussée d'un placage d'or et de rhodium noir d'une précision jamais vue;

, dont la surface est rehaussée d'un placage d'or et de rhodium noir d'une précision jamais vue; deux nouvelles pièces en forme d'œuf créées par des artistes canado-ukrainiens : la pièce colorée de 20 $ en argent fin 2020 de Dave Melnychuk – Art traditionnel de l'œuf pyssanka , et la pièce de 250 $ en or pur 2020 gravée de façon traditionnelle de Natalie Kit – Arbre de vie;

– Art traditionnel de l'œuf , et la pièce de 250 $ en or pur 2020 gravée de façon traditionnelle de Natalie Kit – Arbre de vie; la pièce de 1/10 oz en or pur 2020 – Hommage à Alex Colville : Dollar de 1967, qui met en vedette le motif emblématique de bernache en plein vol créé par Alex Colville en l'honneur du centenaire du Canada ;

: Dollar de 1967, qui met en vedette le motif emblématique de bernache en plein vol créé par en l'honneur du centenaire du ; la pièce de 10 $ en argent fin 2020 – Ô Canada ! : Ours polaires, œuvre de l'artiste Claude Thivierge ;

! : Ours polaires, œuvre de l'artiste ; la pièce de 5 $ en argent fin 2020 – Grands moments : 100 e anniversaire de la GRC, qui réinterprète le motif classique d'Ago Aarand;

anniversaire de la GRC, qui réinterprète le motif classique d'Ago Aarand; le piedfort de 25 $ en argent fin 2020 – Emblèmes intemporels : Ours polaire, dont le motif est une œuvre de Pierre Leduc ;

; la pièce de 5 $ en argent fin 2020 – Pierres de naissance : Mars, rehaussée de cristaux, œuvre de l'artiste Pandora Young .

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Renseignements

Alex Reeves

Chef principal, Affaires publiques

Téléphone : 613-884-6370

reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)