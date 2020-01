La Monnaie royale canadienne souligne le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe sur son dollar épreuve numismatique en argent 2020

La silhouette de l'aviateur figurant sur le dollar épreuve numismatique en argent 2020 devient une gravure magnifiquement riche en détails sur la pièce de 100 $ en or 14 carats 2020 – 75 e anniversaire du jour de la Victoire en Europe. Le motif au revers, œuvre de l'artiste Laurie McGaw, originaire de Guelph (Ontario), souligne la contribution de l'Aviation royale canadienne (ARC) au jour de la Victoire en Europe. Devant le « V » de la Victoire que croise un chasseur Spitfire , un lieutenant-colonel d'aviation fait le salut militaire, avec à sa droite un pilote formant un « V » de ses doigts, et à sa gauche une membre de la Division féminine qui fait un signe de la main.

La Monnaie souligne un autre chapitre de l'histoire du Canada sur la pièce de 200 $ en or pur 2020 – Les débuts du Canada : Nouvelle-France, conçue par l'artiste Alan Daniel. La pièce met en scène un pionnier de la Nouvelle-France, Louis Hébert, en train de défricher avec sa famille le terrain où sera aménagé le jardin de l'Habitation de Samuel de Champlain – ce lieu d'établissement remontant à 1608 deviendrait ensuite la ville de Québec. Pour situer la terre de Louis Hébert par rapport à l'Habitation, dont les fortifications sont visibles en arrière-plan, l'artiste s'est inspiré du dessin réalisé par Champlain lui-même.

D'autres produits, dont plusieurs grands classiques, seront également lancés ce mois-ci :

l'ensemble hors-circulation de pièces canadiennes classiques 2020;

les ensembles-cadeaux 2020 soulignant les naissances, les mariages et les anniversaires de 2020, ainsi que l'ensemble « Ô Canada »;

»; la pièce de 20 $ en argent fin 2020 – Meilleurs vœux pour votre mariage, dont le motif en forme de cœur conçu par l'artiste Sylvie Daigneault est rehaussé d'un placage d'or rose sélectif;

est rehaussé d'un placage d'or rose sélectif; la pièce de 10 $ en argent fin 2020 – Bienvenue parmi nous;

la pièce de 3 $ en argent fin 2020 – Ode à l'amour, dont le motif de fleurs colorées, œuvre d'Anna Bucciarelli, est embelli de cristaux;

la pièce de 200 $ en or pur 2020 – Symboles côtiers du Canada : L'Atlantique, signée Cathy Bursey-Sabourin et frappée dans l'or pur à 99,999 %;

: L'Atlantique, signée et frappée dans l'or pur à 99,999 %; la pièce de 50 $ en argent fin 2020 – Plus vrai que nature : Le Bluenose , une pièce en forme de goélette rendant hommage au motif intemporel signé Emanuel Hahn qui figure sur la pièce de circulation canadienne de 10 cents ;

, une pièce en forme de goélette rendant hommage au motif intemporel signé qui figure sur la pièce de circulation canadienne de ; la pièce de 8 $ en or pur 2020 – Dragon porte-bonheur et ses fleurs, de 1/25 oz, œuvre de l'artiste Jai Paek ;

; la pièce de 125 $ en argent fin 2020 – Dragon porte-bonheur, œuvre de Simon Ng , qui fait un demi-kilo et est rehaussée d'un placage d'or sélectif;

, qui fait un demi-kilo et est rehaussée d'un placage d'or sélectif; la pièce de 5 $ en argent fin 2020 – Pierres de naissance : Février, œuvre de l'artiste Pandora Young , rehaussée de cristaux.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca. Des images se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

