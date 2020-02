La montre-bracelet et le patch Biobeat reçoivent l'approbation du marquage CE pour un contrôle non invasif et sans manchette de la pression artérielle, ainsi que du débit cardiaque, du débit systolique, du pouls et de la saturation

La montre connectée et le patch Biobeat se connectent au cloud soit via un smartphone, soit via une passerelle dédiée. Chaque appareil est conçu pour être utilisé dans différents cas, où l'utilisateur ne doit porter qu'un seul des deux appareils. La montre doit être portée sur le poignet tandis que le patch doit être placé n'importe où sur le haut du torse.

« Il s'agit de la première solution basée sur la PPG, non invasive et sans manchette pour le contrôle de la pression artérielle à recevoir l'approbation du marquage CE », a déclaré Arik Ben Ishay, fondateur et CEO de Biobeat. « Cette autorisation offre d'immenses opportunités pour une surveillance des patients à distance de qualité médicale, et nous sommes ravis de pouvoir désormais proposer cette solution sur le marché européen », a ajouté M. Ben Ishay.

« La surveillance à distance des signes vitaux d'un patient nécessite des approches technologiques totalement différentes de la pratique actuelle », a déclaré le Chief Medical Officer de Biobeat, le Prof. Arik Eisenkraft, MD. « Alors que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et l'oxygénation sont les principaux éléments de la surveillance, nous pouvons désormais également fournir des mesures du débit systolique et du débit cardiaque, et nous continuerons à travailler à l'approbation de paramètres supplémentaires pour nos appareils », poursuit le Prof. Eisenkraft.

« La promesse de soins à distance pour les patients et du tout aussi important continuum de soins, à savoir connecter les soins à domicile, communautaires et hospitaliers, ne sera pas réalisée sans des capteurs innovants de qualité médicale, et nous sommes fiers d'être les pionniers dans ce domaine », a déclaré le Dr Dan J. Gelvan, Chairman du conseil d'administration.

À propos de Biobeat

Biobeat est une société ayant atteint son seuil de rentabilité, basée en Israël. Elle emploie 15 personnes et a amorcé des ventes en Israël et en Europe. Les capteurs de Biobeat sont basés sur les technologies exclusives exceptionnelles de la société dans le domaine de la pléthysmographie (PPG) réflective, développées par une équipe d'experts de renommée mondiale dans cette catégorie. La société s'efforce avant tout de créer des produits sans fil de qualité médicale qui permettent aux prestataires de santé de prendre soin des patients aussi efficacement en dehors de leur établissement que sur place.

