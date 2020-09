La montre HONOR Watch GS Pro en vente dès le 28 septembre ; les éditions Camo Blue and Camo Grey Editions le seront à partir d'octobre

Avec son design robuste, un cadran en acier inoxydable 316L, une finition des métaux haute-précision, la montre HONOR Watch GS Pro vous propose un style et une sensation sophistiqués et permet aux utilisateurs de toujours être à la mode qu'ils soient en ville ou en plein air. Équipée d'une batterie d'une durée de vie extraordinaire de 25 jours, la montre HONOR Watch GS Pro propose des capacités de navigation telles que la Fonction GPS Itinéraire Retour pour vous guider en sécurité vers votre point de départ, la montre HONOR Watch GS Pro vous notifie également des alertes météo, du lever et du coucher du soleil ; l'idéal pour les aventuriers ambitieux partis pour de longues randonnées. De plus, la montre HONOR Watch GS Pro contient plus de 100 modes d'exercices y compris l'escalade en montagne, la randonnée, le ski, la course en intérieur ou en extérieur et l'exercice libre pour vous aider à repousser vos limites et atteindre vos objectifs de santé et sportifs.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs bracelets ; les éditions Camo Blue et Camo Grey en vente dès octobre.

La montre HONOR Watch GS Pro est composée d'élastomères fluorés de haute-qualité et de nylon confortable, et non de matériaux en silicone traditionnels. Les élastomères fluorés sont très résistants à la chaleur, la transpiration et au gras, et sont moins susceptibles de provoquer une réaction allergique. À sa sortie, la montre HONOR Watch GS Pro est disponible en deux coloris d'élastomères fluorés : Charcoal Black (Noir Charbon) et Marl White (Blanc Marl).

Le nylon est indémodable, un design sûr et peut être porté toute la journée grâce à ses propriétés légères et durables. La montre HONOR Watch GS Pro est aussi disponible en deux coloris de nylon : l'édition Camo Blue, en vente à partir d'octobre et l'édition Camo Grey, en vente à partir de novembre. Le bracelet en nylon de la montre HONOR Watch GS Pro offre une couleur plus intense et une meilleure résistance à l'usure grâce à la technique Dope Dyeing utilisée pour sa fabrication. La technique Dope Dyeing est plus éco-responsable que les procédés de coloration traditionnels puisqu'elle nécessite moins de produits chimiques et d'énergie.

HONOR en partenariat avec Ed Jackson, ancien joueur professionnel de Rugby et tétraplégique en convalescence dans le cadre de la campagne #DaretoExplore

HONOR a dévoilé sa campagne publicitaire #DaretoExplore, un appel à la mobilisation pour les jeunes explorateurs à s'entraîner efficacement et rêver avec ferveur de leur prochaine aventure. Au lancement de la campagne, HONOR s'est allié à Ed Jackson, ancien joueur professionnel de Rugby et tétraplégique en convalescence, qui faisait de l'escalade en montagne pour récolter des fonds pour des organismes de charité suite à un accident, qui l'a paralysé de la nuque aux pieds il y a trois ans.

L'aventure n'ayant pas de secret pour lui, Ed a utilisé la montre HONOR Watch GS Pro pour l'aider à s'entraîner pour ses randonnées épuisantes, y compris une randonnée jusqu'au sommet de Gran Paradiso en Italie, la montre lui a permis de repousser ses limites et d'explorer davantage la nature. Dû à son handicap, Ed utilise jusqu'à plus de 50 pour cent d'énergie supplémentaire que les athlètes non-handicapés. La technologie portable et les caractéristiques de suivi de santé de la montre HONOR Watch GS Pro ont aidé Ed a suivre plus efficacement les battements de son cœur, la perte de calories et la qualité de son sommeil.

Aujourd'hui, HONOR a annoncé la sortie du jeu de rôle « 100 Heures de Survie » pour promouvoir la montre HONOR Watch GS Pro auprès des aventuriers et enthousiastes du plein air. Les participants retrouveront, grâce à la montre HONOR Watch GS Pro, leur chemin depuis la forêt noire. Connectez-vous sur HIHONOR Halloween pour commencer l'aventure. Suivez la discussion sur les réseaux sociaux grâce au #DaretoExplore.

La montre HONOR Watch GS Pro est maintenant disponible sur la boutique en ligne HIHONOR pour 249.90€. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.cfifinancial.com.

