La moto électrique Mino de Tromox reçoit des éloges lors du Hana Bank Seoul E-Prix 2022

SÉOUL, Corée du Sud, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tromox, un nom qui émerge rapidement dans le monde de la mobilité électrique, a été l'un des principaux participants au Hana Bank Seoul E-Prix 2022 qui vient de se terminer. En tant que seul constructeur de motos électriques à participer à cet événement de Formule E, Tromox a suscité beaucoup d'intérêt avec son modèle populaire Mino.

Fondée en 2011, la Formule E est actuellement considérée comme la série de sport automobile qui connaît la plus forte croissance au monde.

Cette année, le Championnat du monde de Formule E ABB FIA s'est tenu pour la première fois en Corée du Sud, autour du Parc olympique de Séoul. Certains des constructeurs automobiles les plus réputés au monde ont participé à cette course de sport automobile de compétition.

Tromox, l'une des sociétés à la croissance la plus rapide, a financé 8 motos électriques pour la Formule E et a été l'un des principaux participants au Championnat du monde de Formule E ABB FIA 2022. La technologie de base de l'entreprise combine la technologie de transmission de réseau avec les besoins des terminaux de véhicules, et soutient la technologie d'auto-équilibre et d'auto-conduite en adoptant la plateforme cloud Big Data pour aider à réaliser des fonctions avancées telles que le suivi automatique, le stationnement automatique et la prévention des dangers urgents.

Mino est une mini moto électrique de Tromox conçue spécifiquement pour les citadins. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de ce modèle :

Cadre fendu en acier au carbone de haute qualité avec une capacité de charge 30 % supérieure par rapport aux véhicules électriques généraux.

Vitesse maximale de 45 km/h

Accélération de 100 m en seulement 10 secondes

en seulement 10 secondes Batteries au lithium de qualité automobile utilisant des cellules Samsung qui peuvent être entièrement chargées en 4 heures. Autonomie de 110 km en une seule charge et durée de vie de la batterie de plus de 5 ans.

Les batteries utilisent des cellules Samsung, et peuvent être entièrement chargées en 4 heures.

Contrôleur vectoriel FOC soutenu par la R&D indépendante

Système de contrôle central intelligent

Triple protection antivol

Le modèle a été présenté à l'E-Prix de Séoul et de nombreux participants venus de Corée, du Royaume-Uni, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ont fait un essai sur cette nouvelle moto électrique et ont été très impressionnés par ses performances. Nombre d'entre eux se sont également renseignés sur une éventuelle coopération en matière de distribution à l'avenir.

Tromox est également sur le point de présenter son prochain modèle, l'Ukko, qui a déjà remporté le prix iF Design Award 2022. Propulsée par un moteur à entraînement intermédiaire haute performance, cette moto électrique dotée d'un cadre en berceau entièrement en alliage d'aluminium offre des performances inégalées pour l'escalade.

Pour en savoir plus sur Tromox, veuillez consulter le site https://www.tromox.com/en/

