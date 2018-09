La mujer de mis sueños, el audiolibro del que todos están hablando

Ya sea que empieces tu vida profesional o estés en un momento en donde quieras hacer un cambio, el audiolibro La mujer de mis sueños te ayudará a encontrar la mejor estrategia para salir adelante.

"Todo el mundo te invita a soñar en grande, pero pocos te recuerdan que en ese camino habrá turbulencias", dice Luz María. "Yo te voy a contar lo que me ha ayudado a salir de las mías. Y cómo me quité de encima todo lo que me pesaba tanto que no me dejaba volar".

Luz Maria Doria es una de las más influyentes ejecutivas de la televisión hispana en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como vicepresidenta y productora ejecutiva del programa diario matutino Despierta América de la cadena Univision. En el 2009 fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas en People en español y ha sido nominada a tres premios Emmy.

El audiolibro de La mujer de mis sueños está disponible en Audible de Amazon, Overdrive, Ubook, Audiobooks, Audioteca, Findaway, Google, Kobo, Libro FM y Storytel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/744485/Cover_photo_Luzma_Audiolibro.jpg

FUENTE Penguin Random House Grupo Editorial

