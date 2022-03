LA NAACP AUSTIN ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "HEALTH EQUITY FIRST" EN EL SXSW

Nueva campaña para generar conciencia sobre las desigualdades en salud y el gasto indebido por parte de los distritos hospitalarios de Texas financiados con fondos públicos, en el Panel SXSW para poner fin al racismo en la atención médica

AUSTIN, Texas, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) Austin anunció hoy el lanzamiento de "Health Equity First", una nueva campaña educativa que tiene el objetivo de generar conciencia sobre el gasto indebido por parte de distritos hospitalarios financiados con fondos públicos y el impacto sobre las disparidades raciales en la salud.

Nelson Linder, presidente de la NAACP Austin, hará alusión al lanzamiento de Health Equity First en el SXSW compartiendo su perspectiva local en el panel "Health Equity: Ending Racism in The US Health Care" (Igualdad en salud: poner fin al racismo en la atención médica en los Estados Unidos) este sábado 12 de marzo a las 10:00 a. m. en el Austin Marriot Downtown. El foro es organizado por Health Equity Collaborative (HEC) y contará con la presencia, junto al Sr. Linder, de Tammy Boyd de Black Women's Health Imperative, Amy Hinojosa de MANA (A National Latina Organization) y Justin Nelson de la Cámara de Comercio LGBT Nacional.

"Aquí en Austin y en todo Texas, los votantes autorizaron a los hospitales públicos a recaudar impuestos para garantizar las necesidades de atención médica de los pobres. Sin embargo, nuestras investigaciones revelan que varias de estas instituciones subvencionadas con impuestos no están cumpliendo a cabalidad con esta responsabilidad. Muchas pasan por alto a comunidades desfavorecidas en cuanto a inversiones generadoras de dinero y solo asignan una parte de los impuestos recaudados directamente a la atención benéfica", sostuvo Nelson Linder, presidente de la NAACP Austin.

"Las prioridades de gasto de los distritos hospitalarios públicos han creado sistemas de atención médica que exacerban las desigualdades raciales. Nosotros podemos y debemos hacerlo mejor para los pobres", concluyó Linder.

A finales de 2021, Health Equity First fue impulsada gracias la participación de Linder en el lanzamiento de INQUEST: An Examination of Central Health, un corto documental del cineasta Steve Mims de Austin en el que cuestionó por qué los $280 millones en fondos de contribuyentes, que en principio estaban destinados a la atención médica de los pobres en el condado de Travis, en su lugar, están siendo dirigidos a la Escuela de Medicina Dell. El grupo examinará a fondo el compromiso de atención a los pobres que recae en los distritos hospitalarios apoyados por los contribuyentes.

El despliegue de la campaña incluye el lanzamiento de HealthEquityFirst.com. Este sitio web incluye una breve página de inicio en la que se hace una comparación entre los datos de impuestos recaudados y los fondos asignados a la atención benéfica para seis de los distritos hospitalarios más grandes del estado. También contiene el documental completo, publicaciones de análisis adicionales y una petición que demanda una auditoría por parte de Central Health en las próximas semanas.

Otras declaraciones y entrevistas están disponibles previa solicitud. Comuníquese a través del correo electrónico [email protected] o visite HealthEquityFirst.com para obtener más información.

Acerca de la NAACP Austin: la sucursal de Austin de la NAACP ha trabajado de manera diligente para abordar los principales problemas económicos, sociales y políticos a los que se enfrentan las personas de color. Para obtener más información, visite el sitio web de la organización en www.naacpaustin.com.

