La National Football League, la NFL Players Association et Dapper Labs annoncent un nouvel accord NFT pour créer des moments forts vidéo numériques exclusifs

Une expérience numérique innovante impliquant la NFL, les 32 clubs et les joueurs, qui permettra aux fans d'acheter, d'échanger et de posséder des NFT mettant en vedette certains des moments de jeu les plus passionnants et les plus populaires

NEW YORK et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La National Football League (NFL), la National Football League Players Association (NFLPA) et Dapper Labs, annoncent aujourd'hui une collaboration visant à créer des NFT (jetons non fongibles) exclusifs de moments forts vidéo numériques pour les fans de la NFL. L'accord vise à stimuler l'engagement des fans en leur permettant de collecter des vidéos numériques Moments des meilleurs jeux de la saison en utilisant la technologie blockchain de pointe de Dapper Labs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Dapper Labs dans le lancement des objets de collection vidéo numériques de la NFL », a déclaré Joe Ruggiero, vice-président principal des produits de consommation de la NFL. « Nous estimons que la technologie blockchain dispose d'un grand potentiel pour améliorer l'expérience des fans de la NFL à l'avenir et nous sommes ravis de compter Dapper Labs parmi nos premiers collaborateurs dans l'exploration de cet espace émergent. »

Ces tout nouveaux objets de collection numériques donneront aux fans de la NFL l'occasion unique de collectionner et de posséder des NFT mettant en vedette certains des Moments les plus marquants et les plus discutés des joueurs de premier plan tout au long de la saison, y compris des superstars actuelles et des légendes du jeu. De plus, les fans auront la possibilité de collectionner certaines des plus grandes pièces de l'histoire de la NFL.

« Du Hail Murray au Minneapolis Miracle, la magie opère dans les stades de la NFL. En tant que ligue qui met continuellement la barre plus haut, nous sommes fiers que la NFL et la NFLPA aient choisi Dapper Labs pour offrir aux fans de la NFL du monde entier les moments qu'ils attendaient. Nous avons hâte de donner aux plus de 300 millions de fans de la NFL la possibilité de posséder le jeu qui compte pour eux et de s'engager dans le sport d'une toute nouvelle manière », a déclaré Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs.

Lorsque l'expérience sera lancée, les fans de la NFL se retrouveront plongés dans un monde qui célèbre leur amour du jeu. Les fans pourront acheter et ouvrir des packs NFT mettant en vedette leurs héros préférés de la NFL, montrer leurs nouvelles collections numériques NFT et échanger des Moments avec d'autres fans. Ils auront également la possibilité d'acheter, de présenter, de vendre ou d'échanger n'importe lequel de leurs Moments sur un marché dédié sur Flow.

« La nature irremplaçable des NFT exprime ce qu'il y a de spécial dans le fandom du sport. Nos joueurs sont extrêmement enthousiastes à l'idée que la NFLPA, en collaboration avec nos partenaires entreprenants de Dapper Labs et OneTeam, fasse cette percée importante sur le marché des objets de collection numériques », a déclaré Steve Scebelo, président de NFL Players Inc. la branche marketing et licences de la NFLPA. « La grandeur unique des joueurs de la NFL continuera de faire vivre des moments mémorables, tant dans l'histoire qu'en temps réel pendant la saison, ce qui ne fera qu'approfondir les liens qu'ils entretiennent avec leurs fans passionnés. »

OneTeam Partners, le partenaire de licences de groupe de la NFLPA qui dirige son activité de médias numériques, a facilité le nouvel accord en collaboration avec toutes les parties.

L'expérience exclusive des NFT sera lancée plus tard dans la saison et fera passer le fandom à un niveau supérieur grâce à l'accès à des fonctionnalités étonnantes, à des activations de fans et à un engagement communautaire qui placeront les fans au centre de l'action épique du jeu de la NFL. Pour en savoir plus, consultez le site nfl.dapperlabs.com

À propos de la NFL Players Association

La National Football League Players Association (« NFLPA ») est le syndicat des joueurs de football professionnels de la National Football League. Créée en 1956, la NFLPA veille depuis longtemps à la reconnaissance et à la représentation des intérêts des joueurs. La NFLPA a montré qu'elle ferait tout ce qui est nécessaire pour garantir la protection des droits des joueurs, y compris cesser d'être un syndicat, si nécessaire, comme elle l'a fait en 1989. En 1993, la NFLPA a de nouveau été officiellement reconnue comme le syndicat représentant les joueurs et a négocié une Convention collective historique avec la NFL. Le sport sera régi par l'actuelle Convention collective jusqu'à la saison 2030 de la NFL.

À propos de Dapper Labs

Dapper Labs, la société à l'origine de NBA Top Shot et les développeurs originaux de la blockchain Flow, utilise la technologie blockchain pour apporter des jetons non fongibles et de nouvelles formes d'engagement numérique aux fans du monde entier. Depuis sa création en 2018, Dapper Labs a donné aux passionnés de consommation un véritable enjeu en les rapprochant des marques qu'ils aiment, en permettant à des communautés engagées et passionnantes d'y contribuer, et en alimentant de nouvelles voies pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Les partenaires de studio actuels de Dapper Labs comprennent la NBA, la NBPA, la WNBA, la WNBPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies et UFC. Parmi les investisseurs notables de Dapper Labs figurent Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung et les fondateurs de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga et AngelList, entre autres. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Dapper Labs, rendez-vous sur dapperlabs.com.

À propos de OneTeam Partners

Créée en novembre 2019, OneTeam Partners est une coentreprise formée par la NFL Players Association (NFLPA), la MLB Players Association (MLBPA) et RedBird Capital Partners. OneTeam aide les athlètes à maximiser la valeur de leurs droits de nom, d'image et de ressemblance en transformant les interactions entre les athlètes et les entreprises dans quatre secteurs verticaux : l'octroi de licences, le marketing, le contenu et l'investissement. OneTeam représente un éventail d'intérêts commerciaux au nom de la NFLPA, de la MLBPA, de la Major League Soccer PA, de la U.S. Women's National Team PA, de la WNBPA et de la U.S. Rugby PA.

Contacts pour la presse : National Football League (NFL) - Liana Bailey, [email protected] ; Dapper Labs - Rachel Rogers, [email protected]

