La National Hispanic Medical Association lanza Serie de Sesiones Informativas Virtuales sobre Covid-19

WASHINGTON, 28 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Hispanic Medical Association (Asociación Médica Nacional Hispana, NHMA) se está asociando con los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC), AllofUs Research - National Institutes of Health (Institutos Nacionales de la Salud), Amgen, Aetna Foundation – CVS Health, Compassion and Choices y Pfizer Inc para apoyar una Serie de Sesiones Informativas Virtuales sobre Covid-19 destinada a compartir estrategias para la reducción de las desigualdades de salud en nuestras comunidades latinas y otras comunidades vulnerables de los Estados Unidos. La serie estará enfocada en la mejora de la calidad de vida durante la pandemia de covid-19 para los pacientes más afectados con hipertensión y afecciones cardíacas, diabetes, VIH, cáncer, asma, jóvenes que vapean, las industrias de la atención de la salud y la alimentación, y otros trabajadores de primera línea.

"La NHMA representa a los médicos latinos y trabaja con su red de profesionales de la salud latinos, afroamericanos, nativos estadounidenses y asiático-estadounidenses, todos ellos figuras inspiradoras en su incansable trabajo", dice la Dra. Elena Ríos, presidenta y directora ejecutiva de la NHMA. "Mostraremos sus esfuerzos para reducir las desigualdades de salud en la primera línea de la pandemia de covid-19".

La Serie de Sesiones Informativas Virtuales de la NHMA se celebrará de 7:00 a 8:00 p.m. hora del Este en las siguientes fechas, y hay más información en www.NHMAmd.org:

- 28 de mayo: Atención de pacientes con enfermedades crónicas: médicos del Bronx, Los Ángeles y Nueva Orleans cuentan sus historias sobre nuevas formas de atender, durante la pandemia de covid-19, a pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, VIH y jóvenes que vapean

- 24 de junio: La salud mental y los latinos: cuestiones fronterizas México-Estados Unidos, desgaste (burnout) de médicos y enfermeros, y depresión en nuestras familias

- 22 de julio: Impacto de la entrega de atención médica: innovación en atención de la salud de inmigrantes, telemedicina e iniciativas de salud pública

- 27 de agosto: Atención del final de la vida: cuestiones de planificación, cuidadores y asistencia domiciliaria de atención de la salud

La pandemia de covid-19 nos ha cambiado la vida y todos necesitamos entender cómo mantenernos seguros con el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el cumplimiento de directrices de salud pública en nuestras regiones. A medida que comienza la reapertura del país, debemos mantenernos alerta y ser conscientes de cómo trabajar con las comunidades más afectadas. Mediante la Serie de Sesiones Informativas Virtuales sobre Covid-19, la NHMA y sus asociados compartirán ideas innovadoras para ayudar a sus comunidades.

Acerca de la NHMA

La NHMA, establecida en Washington, DC, representa a más de 50,000 médicos hispanos con la misión de mejorar la salud de los hispanos y otras personas marginadas. Para más información, visite www.NHMAmd.org.

