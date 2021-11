La NBA Et Le Departement De La Culture Et Du Tourisme D'abu Dhabi Annoncent Un Partenariat Pluriannuel Pour Accueillir Les Premiers Matchs De La Nba Aux Émirats Arabes Unis

Dans le cadre de ce partenariat, DCT - Abu Dhabi, sous l'égide de « Visit Abu Dhabi », l'initiative de promotion du tourisme de la capitale des Émirats Arabes Unis, sera le partenaire touristique officiel de la NBA au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe et en Chine.

Abu Dhabi accueillera les matchs de pré-saison à partir d'Octobre 2022 avec deux matchs prévus. Les équipes participantes et le lieu d'accueil seront annoncés à une date ultérieure. Les fans peuvent s'inscrire pour recevoir plus d'informations en se rendant sur le site NBA.com/abudhabi

Le partenariat comprendra également une variété d'événements interactifs pour les fans avec la présence de joueurs actuels et d'anciens joueurs NBA, le lancement de ligues Jr. NBA pour les garçons et les filles dans les écoles des EAU favorisant le travail d'équipe et l'inclusion, une série de stages NBA Fit promouvant la santé et le bien-être, et un événement d'exhibition de la NBA 2K League.

« Cette annonce démontre une fois de plus la position de l'émirat en tant qu'hôte de premier plan pour le sport mondial et pour attirer les meilleurs talents » », a déclaré Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, Abu Dhabi - DCT. « Abu Dhabi s'étant engagé à poursuivre son développement en tant que destination mondiale dynamique, l'ajout de la NBA à notre impressionnant portefeuille d'événements sportifs et de divertissement organisés toute l'année ne fait que renforcer la position de la capitale des Émirats Arabes Unis en tant que centre d'excellence sportive. Nous sommes impatients de voir la NBA jouer un rôle essentiel dans le développement de jeunes talents et de modes de vie sains au niveau local - le cœur de la stratégie des EAU - qui met l'accent sur la responsabilisation des jeunes et la construction d'un avenir durable pour la nation et les générations futures. »

« Alors que nous célébrons la saison du 75e anniversaire de la NBA, le partenariat avec DCT Abu Dhabi, afin de présenter les premiers matchs et événements de la NBA et de la NBA 2K League aux EAU, marque une étape importante dans la constante croissance mondiale du basket-ball », a déclaré Mark Tatum. « Abu Dhabi est un centre multiculturel dynamique qui a fait ses preuves en matière d'accueil d'événements sportifs internationaux. Ce partenariat permettra non seulement d'offrir l'expérience de la NBA et de la NBA 2K League en direct aux fans du Moyen-Orient, mais aussi de créer des opportunités pour les garçons et filles d'apprendre les principes fondamentaux et les valeurs essentielles de notre sport grâce à de nombreux programmes et événements. »

Durant la saison 2021-22 de la NBA, les matchs et la programmation de la NBA toucheront les fans de 11 pays du Moyen-Orient. Les fans du Moyen-Orient peuvent accéder à des séquences vidéo, des informations, des statistiques, des scores et du contenu digital original en arabe sur la page officielle de la NBA. Les fans de la région peuvent également suivre tous les matchs de la NBA en direct et à la demande sur NBA League Pass, le service d'abonnement premium aux matchs en direct de la ligue.

Abu Dhabi n'a cessé de démontrer ses capacités à accueillir des événements sportifs internationaux. Des initiatives pionnières, telles que la "Go Safe Certification" de DCT - Abu Dhabi, soulignent l'engagement inébranlable de la ville envers la santé et la sécurité de sa communauté et des visiteurs, tout en lui permettant de continuer à organiser les meilleurs événements sportifs. Pour plus d'informations sur Abu Dhabi, veuillez consulter le site https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now.

À propos du Département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi

Le Département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT - Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abu Dhabi. En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT - Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les secteurs de la culture et du tourisme.

La vision de DCT - Abu Dhabi est définie par les habitants, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons à renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

À propos de la NBA

La NBA est une entreprise liée à l'univers du sport et des médias, construite autour de quatre ligues sportives professionnelles : la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA et la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) gèrent également conjointement la Basketball Africa League (BAL). La NBA est très présente à l'international avec des matchs et des programmes diffusés dans 215 pays dans plus de 50 langues différentes et vend ses produits dans plus de 100 000 magasins répartis dans 100 pays et sur six continents. Au début de la saison 2021-22, les équipes NBA comprenaient 121 joueurs internationaux pour 40 pays et territoires. Les outils numériques de la NBA incluent la NBA TV, NBA.com, la NBA App et le NBA League Pass. La NBA a construit une des plus grandes communautés mondiales sur les réseaux sociaux, avec 1,9 milliards de likes et de followers au travers de toutes les plateformes des ligues, des équipes et des joueurs. À travers son programme NBA Cares, la ligue aborde des questions sociales importantes en travaillant avec des organisations de services à la jeunesse reconnues internationalement et qui soutiennent l'éducation, l'aide aux jeunes et à la famille ainsi que des causes liées à la santé.

