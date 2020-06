La NCCN trabaja para mejorar la atención global de niños con cáncer con recomendaciones recientemente traducidas

La versión en inglés de las NCCN Guidelines para la LLA pediátrica se publicó inicialmente en mayo de 2019. Las recomendaciones abarcan algoritmos de tratamiento típicos, tales como regímenes de quimioterapia multiagente, así como innovaciones emergentes en terapia focalizada y terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), un tipo de inmunoterapia. Las guías están pensadas para la gestión de pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia y comienzos de la edad adulta.

"Estas NCCN Guidelines tienen un fuerte enfoque en la atención complementaria para reducir efectos secundarios potencialmente peligrosos para los niños en tratamiento", explica el Dr. Carlson. "También ayudan a identificar poblaciones vulnerables, tales como bebés o pacientes con síndrome de Down, y ofrecen recomendaciones específicas para mantenerlos con la mayor seguridad posible tanto en el corto como en el largo plazo".

Las guías traducidas están disponibles sin cargo para uso no comercial en NCCN.org/global o en la aplicación de la Biblioteca virtual de NCCN Guidelines®.

El Departamento Global de la NCCN actualiza y amplia constantemente adaptaciones y traducciones de las NCCN Guidelines para los principales tipos de cáncer más atención de apoyo y prevención. Este año se han publicado 40 nuevas traducciones, incluso guías clínicas y versiones sencillas para pacientes. La NCCN ofrece también el NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (Marco de la NCC para estratificación de recursos de guías de la NCCN, NCCN Framework™) y NCCN Harmonized Guidelines™ (Guías armonizadas de la NCCN) con recomendaciones óptimas y enfoques pragmáticos para adaptar los tratamientos en ámbitos de recursos limitados, tales como países de ingresos bajos y medios. Para conocer acerca del trabajo en curso de la NCCN en el África subsahariana junto a la African Cancer Coalition, American Cancer Society, Clinton Health Access Initiative e IBM, visite AlliedAgainstCancer.org.

Ya hay disponibles recomendaciones gratuitas para el cuidado personal y la gestión del estrés para pacientes con cáncer, cuidadores y proveedores durante la pandemia de covid-19 en inglés, chino y español, en NCCN.org/covid-19.

Para obtener más información acerca de todo lo que está haciendo la organización para mejorar la atención del cáncer en todo el mundo, visite NCCN.org/global y súmese a la conversación en línea con el hashtag #NCCNGlobal.

