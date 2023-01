La nostalgie du pixel art attire l'attention du monde entier : une nouvelle aventure intitulée « Tokyo Stories » sera présentée au Taipei Game Show 2023

TOKYO, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (Siège social : Shinagawa-ku, Tokyo; président et PDG : Yuki Naito) a annoncé que « Tokyo Stories », dont la sortie est prévue sur PC et consoles, sera présenté au Taipei Game Show 2023, qui se tiendra du 2 au 5 février 2023.

Des cartes postales originales Tokyo Stories seront distribuées en exclusivité aux visiteurs.

Tokyo Stories

À propos de Tokyo Stories

Il s'agit d'un jeu d'aventure en 3D qui met en scène « une expression visuelle qui associe le pixel art et la 3D » et qui a pour intrigue « l'histoire d'une jeune fille se poursuit dans la ville de sa disparition. »

Le personnage principal se promène dans un Tokyo en voie de disparition à la recherche de sa meilleure amie qui a mystérieusement disparu.

Le jeu a été conçu par les créateurs primés de « rain/Lost in the rain (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.) ». La musique a été réalisée par le jeune compositeur « newly » et évoque une vision du monde inédite.

Première vidéo promotionnelle

URL YouTube : https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4

Histoire

Une série d'histoires qui se chevauchent et se déroulent dans un « Tokyo vide ».

Pourquoi la meilleure amie du protagoniste a-t-elle disparu de sa vie ?

Que veut nous dire cette ville ?

L'histoire qu'ils développent commence lentement à sortir ses crocs,

et tout prend bientôt une tournure inattendue...

Site Web officiel

https://tokyo-stories.info/

Réseaux sociaux officiels

Twitter

https://twitter.com/tky_stories

Instagram

https://www.instagram.com/tky_stories/

YouTube

https://www.youtube.com/@tokyostoriesgameindev.3481

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085223052659

À propos de notre stand au Taipei Game Show 2023

Nous présenterons la première démo jouable hors du Japon au Taipei Game Show et nous offrirons des cartes postales originales Tokyo Stories en exclusivité aux visiteurs.

À propos du salon

Détails du stand

- démo jouable

- cartes postales originales Tokyo Stories

- présentations des jeux par les créateurs et bien d'autres

Créateurs

Production/direction

Yuki Ikeda

rain / direction (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes / direction (PSP / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Direction artistique

Seiichi Terashima

rain / direction artistique (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes / direction artistique (PSP / Sony Interactive Entertainment Inc.)

Composition sonore

newly (Broth Works)

Aperçu des produits

Titre : Tokyo Stories - titre provisoire

Date de sortie : 2023 (détails indéterminés)

Prix : Indéterminé

Langue : Indéterminée

Plateforme : PC/console (détails indéterminés)

Genre : Aventure

Note : À évaluer

Publication et développement : Drecom Co., Ltd.

Avis de droits d'auteur : ©️ Drecom Co., Ltd.

Kit de presse : https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_TaipeiGameShow_presskit_images0116.zip

