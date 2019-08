La nouvelle application de commerce social UEFA Foundation4Kids est lancée

SINGAPOUR, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation JET8 et la Fondation UEFA pour l'enfance sont fières d'annoncer le lancement de la nouvelle application de commerce social UEFA Foundation4Kids.

L'application UEFA Foundation4Kids intègre la technologie de technologie financière de JET8 afin de récompenser les utilisateurs pour leur implication sur l'application avec des JETPoints, une monnaie sociale que les utilisateurs peuvent utiliser pour apporter des contributions à la Fondation UEFA pour l'enfance. Les utilisateurs de l'application bénéficient de l'accès à des « géo-autocollants » et des « géo-cadres » exclusifs de la Fondation UEFA pour l'enfance.

La Fondation UEFA pour l'enfance croit au pouvoir du football pour changer la vie des jeunes. Grâce au sport, particulièrement le football, la fondation aide les enfants en fournissant un soutien dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès au sport, du développement personnel, de l'intégration et de la défense des droits de l'enfant.

La Fondation JET8 vise à permettre à d'importantes organisations telles que la Fondation UEFA pour l'enfance de connaître e succès au niveau numérique. L'utilisation de la technologie sociale JET8 permet à l'application UEFA Foundation4Kids de construire une communauté numérique qui s'implique et crée des moments mémorables.

Urs Kluser, PDG de la Fondation UEFA a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec JET8, car leur plateforme permettra à la fondation UEFA pour l'enfance de faire passer son message, d'inspirer les gens et de les inciter à s'impliquer partout dans le monde. La technologie de JET8 signifie qu'avoir un impact positif dans la vie des enfants est maintenant facile, accessible et amusant ! »

En plus d'offrir à des communautés comme la UEFA Foundation4Kids leur propre plateforme de commerce social, JET8 a mis au point une technologie de classe mondiale de protection de la vie privée des utilisateurs pour protéger les données personnelles des utilisateurs.

Le programme d'échange de données d'utilisateur de JET8 facilite la transaction entre un utilisateur et un tiers par laquelle un utilisateur peut décider s'ils veulent que quelqu'un lui achète directement ses données personnelles.

Mike Allen, cofondateur de JET8 a déclaré : « Le jeu du football est puissant ! Il aide les enfants à rêver et leur donne l'espoir de réussir dans la vie. Nous sommes ravis de travailler avec la Fondation UEFA pour l'enfance. Grâce à la technologie de JET8, nous offrons une plateforme pour que les gens s'impliquent et fassent connaître la grande œuvre que la fondation accomplit dans le monde entier. L'application aidera la fondation à construire une nouvelle communauté de personnes influentes et de partisans qui sera en mesure de soutenir la cause par la création et le partage de contenu à fort impact social. »

Téléchargez l'application UEFA Foundation4Kids sur le Google Play Store et de l'iOS App Store ici : https://uefa4kids.jet8.app/ et aidez les enfants du monde, un autocollant à la fois.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://den.foundation/

