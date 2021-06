La nouvelle campagne de TBD Media Group offre une plateforme aux leaders à ce moment charnière pour le monde des affaires et la société

Tout au long de l'histoire, il y a eu des moments charnières qui ont bouleversé la société, libéré de nouveaux potentiels et changé le monde tel que nous le connaissions. En 1903, les frères Wright ont réalisé le premier vol en avion, conquérant le ciel pour les voyages privés et commerciaux. En 1928, le docteur Alexander Fleming a découvert la pénicilline, ouvrant ainsi la voie à la recherche sur les antibiotiques et révolutionnant la façon dont nous utilisons les médicaments. Plus récemment, en 1990, Tim Berners-Lee a développé le World Wide Web, offrant Internet à société dans son ensemble et changeant à jamais la façon dont le monde fonctionnait. Ces innovations, réalisées à un niveau industriel, se sont propagées dans toute la société et l'ont changée pour toujours.

Aujourd'hui, les innovations ne sont pas moins cruciales pour la pérennité de la société et la poursuite du progrès. Il est essentiel que l'impact des innovations d'aujourd'hui soit autant reconnu que celui des innovations d'il y a un siècle. « 50 Global Leaders » célèbre les perturbations créées par les innovations modernes et donne l'occasion aux dirigeants actuels et aux pionniers d'expliquer comment les actions d'aujourd'hui façonneront l'avenir des industries et de la société.

De nos jours, les organisations développent des concepts de pointe tels que les villes intelligentes, la collaboration virtuelle et l'énergie propre, tout en veillant à ce que les systèmes d'éducation, de mobilité et de recyclage soient à l'épreuve du temps et préparés à l'inévitable transformation numérique.

« 50 Global Leaders » s'intéresse à ces efforts novateurs et met en lumière les efforts stupéfiants d'entreprises de premier plan à travers des films créatifs et informatifs, réalisés sous forme de documentaire, qui montrent comment les entreprises de tous les secteurs révolutionnent leurs industries et influencent la société au sens large.

Paolo Zanini, PDG de TBD Media Group, apporte son propre point de vue sur ce sujet crucial : « Nous avons le privilège de faire partie de cette société et sommes prêts à la sensibiliser sur ce point culminant où l'avenir des entreprises et de la société est façonné par ces perturbateurs mondiaux. »

Entreprises présentées dans cette saison :

Hyper Island , Swiss Post Solutions , Epos , Polarium , Smart Eye AB , Scanmarket , Shark Solutions Group , Mercedes Benz , Jerusalem , Vindskip AS, Volvo Cars , Halogen , Wind River, Arkema , Cinionic , Stratex , Also Holding .

L'initiative « 50 Global Leaders » a été créée pour permettre aux leaders de la sphère des entreprises d'aujourd'hui d'expliquer leurs visions et d'offrir un aperçu de l'état futur des entreprises mondiales et de la société en général. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter [email protected] .

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/ .

