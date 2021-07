La nouvelle compagnie aérienne norvégienne Flyr prend son envol, avec Nagarro pour partenaire en ingénierie numérique

Armé d'une solide expérience des compagnies aériennes et de la technologie, Nagarro a soutenu Flyr de l'idéation à la production, en fournissant une gamme complète de services de conseil et d'ingénierie. Du conseil aux compagnies aériennes au développement et à l'intégration des différents systèmes informatiques de l'entreprise, en passant par le déploiement et la gestion de l'environnement cloud sécurisé, Nagarro a été un partenaire de confiance pour Flyr.

Une nouvelle expérience numérique pour des voyages aériens faciles et sans problèmes

En septembre 2020, Flyr a fait équipe avec Nagarro pour créer un produit numérique qui offre aux passagers une expérience de réservation et de voyage flexible et sans tracas. En respectant un calendrier strict de mise sur le marché et en couvrant la livraison dans cinq pays et huit organisations virtuelles, Nagarro a aidé Flyr à passer de la conceptualisation aux opérations de vol en moins de dix mois.

« Nous nous sommes fixé un objectif très ambitieux, non seulement en voulant créer une compagnie aérienne plus simple, numérique et axée sur les données, mais aussi en le faisant dans un délai très court. Pour réussir, nous avions besoin de partenaires informatiques très compétents, fiables, flexibles et expérimentés dans le secteur. Nagarro s'est avéré être tout cela et plus encore. Nous pouvons compter non seulement sur leurs conseils, mais aussi sur leur capacité à concrétiser ces idées sur le plan technologique », a déclaré Tonje Wikstrøm Frislid, PDG de Flyr.

Après avoir créé l'environnement numérique de A à Z avec Flyr, Nagarro continuera à fournir des services de conseil et de développement pour renforcer encore l'avantage numérique concurrentiel de Flyr avec des fonctionnalités de pointe centrées sur le client.

« Lorsque vous partez de zéro, vous voulez vous assurer que vous commencez avec la bonne architecture et les bonnes personnes », déclare Alf Sagen, DSI de Flyr. « Nagarro, que je connais personnellement depuis de nombreuses années, nous a apporté un soutien extraordinaire en matière de conseil, en nous aidant à sélectionner les systèmes centraux, en mettant en place notre infrastructure en cloud, en développant et en intégrant des systèmes, et en soutenant notre opération informatique pour mettre notre produit sur le marché. Leur expérience dans le domaine aérien et leur compréhension approfondie de ce qu'il faut pour construire une entreprise véritablement tournée vers le numérique, associées à leur état d'esprit agile et à des personnes prêtes à faire un effort supplémentaire, font de Nagarro un excellent partenaire que nous sommes reconnaissants d'avoir à nos côtés. »

« Bien que nous ayons une vaste expérience au sein de l'industrie de l'aviation et du voyage, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de mettre en place une toute nouvelle compagnie aérienne à partir de zéro. Avoir la chance d'aider à définir l'une des premières compagnies aériennes natives IATA One Order & NDC au monde a été à la fois très stimulant et motivant. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle aussi important en aidant Flyr à lancer ses opérations et à offrir une expérience numérique exceptionnelle à ses clients », a ajouté Amit Chawla, responsable mondial de l'unité commerciale Voyages et logistique chez Nagarro.

À propos de Flyr

Flyr (OSL: FLYR), qui signifie « voler » en norvégien, est une nouvelle compagnie aérienne pour les voyageurs en Norvège créée avec une taille, une organisation et un réseau de lignes adaptés à la vie quotidienne après la pandémie de coronavirus. La compagnie compte actuellement plus de 150 employés, dont beaucoup ont une grande expérience de compagnies aériennes telles que SAS, Norwegian, Widerøe et Braathens. La compagnie prévoit d'avoir environ 300 employés et d'exploiter huit Boeing 737-800 d'ici la fin de 2021, puis 28 appareils d'ici 2025. Pour plus d'informations, consultez le site www.flyr.com

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes, faisant passer le digital au premier plan, et ainsi, à gagner des parts sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, agile et mondial, son état d'esprit « CARING » (prendre soin) et son approche consistant à « penser aux innovations ». Nagarro emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

