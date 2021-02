La nouvelle cote HSI de Shanghai Electric en matière d'ESG met en lumière ses efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise en 2020

SHANGHAI, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group (« Shanghai Electric » ou « la Société »), le fabricant et fournisseur mondial de premier plan d'équipements de production d'électricité, d'équipement industriel et de services d'intégration, a vu sa cote Hang Seng être portée à A en matière de durabilité des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui reflète les efforts accrus de la Société pour faire progresser ses mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 et la pauvreté, ainsi que ses pratiques liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité (ESS).

Shanghai Electric a réalisé une bonne performance dans l'élaboration de sa stratégie ESG, qui traite des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, visant à mesurer le caractère durable d'une entreprise ainsi que son incidence sociale sur les investissements. Le rapport de cotation de Hang Seng Indexes (HSI) sur les enjeux ESG montre que la Société se classe dans les dix premiers pour cent de 332 sociétés comparables du secteur et de 1435 entreprises quant à la performance en lien avec les facteurs ESG dans des domaines clés tels que la gouvernance d'entreprise, l'environnement, les pratiques d'exploitation équitables, les enjeux de consommation, ainsi que la participation et le développement communautaires.

La nouvelle cote a été décernée alors que Shanghai Electric a été incluse dans certains des indices Hang Seng liés à la durabilité : indice de durabilité de référence Hang Seng (Chine A), indice de durabilité de référence Hang Seng (Chine continentale et Hong Kong), indice repère de durabilité de référence Hang Seng (Chine A). Alors que MSCI a augmenté la cote de Shanghai Electric en matière d'ESG en 2021, cette nouvelle cote vient souligner une autre reconnaissance des réalisations de la Société en matière de promotion de la durabilité et de la responsabilité des entreprises au cours des dernières années.

Afin d'évaluer les entreprises constituantes, HSI applique un modèle d'évaluation strict. L'entreprise a chargé la Hong Kong Quality Assurance Agency, un organisme d'évaluation indépendant et professionnel, d'évaluer la performance d'environ 500 sociétés cotées en bourse à Hong Kong et de plus de 1 200 sociétés par actions de catégorie A.

Alors que la pandémie continue d'affliger le monde, Shanghai Electric a pris une série de mesures dans le but d'aider les personnes qui sont touchées par la COVID-19. La Société a mis sur pied une équipe chargée de mettre au point des machines pour fabriquer des masques médicaux. Elle compte travailler avec des partenaires commerciaux pour augmenter la production des masques chirurgicaux de 100 000 à 120 000 par jour en mettant en place dix chaînes de production d'ici le 20 février 2020.

À l'échelle nationale, Shanghai Electric a fait don le 29 janvier 2020 de sept appareils de tomodensitométrie d'une valeur de plus de 24,75 millions de yuans (soit 3,8 millions de dollars américains) à la Croix-Rouge de Wuhan. En mars dernier, les employés de Shanghai Electric ont donné plus de 8,8 millions de yuans pour soutenir la lutte contre la pandémie en Chine.

Dans le cadre des pratiques de responsabilité sociale d'entreprise, Shanghai Electric a participé activement aux travaux de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales de Chine par l'entremise de dons, à des villages de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, s'élevant à, 2,25 millions de yuans depuis 2018. La somme a servi à construire des routes et à installer de nouveaux lampadaires, et a contribué à améliorer la qualité de vie de plus de 4 400 résidents de la région. En 2019, la Société a également versé un total de 12,48 millions de yuans à Fengxian, un quartier suburbain pauvre du sud de Shanghai.

La Société a également aidé des partenaires commerciaux et a contribué à des projets à l'étranger pendant le premier pic de la pandémie de COVID-19. En mars et avril 2020, Shanghai Electric a fait don de masques chirurgicaux à Fuji Electric Japan, à Sarawak Energy en Malaisie, à la centrale thermique de Wassit en Irak et au projet intégré de mine de charbon Thar Block-1 au Pakistan.

Shanghai Electric a intensifié ses efforts dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité, en établissant un système de gestion de la santé et de la sécurité et en mettant sur pied des comités dans ses bureaux régionaux pour faire progresser les pratiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité. Par exemple, depuis l'éclosion de la pandémie, la Société s'est efforcée de mettre en place une équipe de lutte contre le virus avec des partenaires locaux à Dubaï pour protéger la sécurité des employés. Le personnel recruté sur place et le personnel chinois ont reçu des lignes directrices et des manuels d'information. De plus, des séances de formation sur la sécurité sur les sites ont été organisées en anglais et en arabe.

La Société a également fait des efforts pour réduire au minimum les répercussions sur les habitats naturels. Elle a collaboré avec des écologistes et des spécialistes de l'environnement pour déplacer des animaux sauvages et replanter 180 arbres mesquites sur une superficie de 40 kilomètres carrés près du site de construction du projet d'énergie solaire de Dubaï.

