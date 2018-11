La nouvelle ère du mode de vie mobile : GAC Motor présente ses principales technologies au salon Auto Guangzhou 2018

« Nous sommes fiers d'exposer toute notre gamme de véhicules, notamment notre deuxième monospace GM6, au salon Auto Guangzhou 2018. Le GM6, avec sa conception originale, est spécialement destiné aux familles et présente un design à la fine pointe qui évoque de profondes valeurs sentimentales. Les quatre principales caractéristiques du GM6 – ses lignes épurées, sa cabine spacieuse, sa solution de mobilité IA Qiyun intelligente et sa sécurité garantie – répondront aux besoins des familles de la classe moyenne », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

Situé entre le milieu et le haut de gamme, le modèle est équipé de moteurs 1.5L et 1.3T, associés à une boîte manuelle à cinq vitesses ou une transmission automatique à six vitesses Aisin. Doté de technologies de sécurité active et passive de premier plan et d'un aménagement d'assise sans limite, le GM6 est un véhicule moderne et pratique qui témoigne des points forts de GAC Motor.

Ce salon est également l'occasion pour GAC Motor de dévoiler sa nouvelle série de petits concept-cars « 2+X », composée de trois modèles : le 2U pour les femmes indépendantes, le 2US pour les couples et le 2ALL, un modèle électrique conçu pour l'autopartage et destiné à ceux qui recherchent un mode de vie engendrant moins de carbone.

« La série 2+X » est un concept avant-gardiste pour les déplacements urbains. Elle tire parti des toutes dernières avancées de l'industrie automobile et du développement des véhicules électriques intelligents en réseau. Cette série illustre non seulement nos idées en matière de plateformes purement électriques autodéveloppées et de modularisation d'applications, mais également notre volonté de proposer des voitures haut de gamme intelligentes avec des designs différents pour répondre à la diversité des besoins en matière de déplacement », a déclaré Zhang Fan, vice-président du centre de R&D de GAC Motor.

Sur la route de l'innovation

Pour GAC Motor, l'innovation technologique est la clé de la croissance continue de la marque. Le constructeur présente au salon ses dernières réalisations en matière de technologies intelligentes, telles que la toute nouvelle version de Little Chi, un système interactif de reconnaissance vocal, une technologie de conduite automatique et une solution de contrôle dynamique du véhicule adaptatif beaucoup plus avancée.

Entreprise socialement responsable, GAC Motor s'est engagée dans une stratégie de développement durable et dans la conception de véhicules fiables et respectueux de l'environnement. Son dernier moteur 2.0TM, dévoilé à l'occasion du salon, affiche un rendement thermique de 38,1 % et une densité de puissance de 70 kW/l. Il est attesté par FEV, une société allemande d'ingénierie de véhicules et de groupes motopropulseurs, comme ayant la plus faible consommation de carburant au monde.

La légende continue

Yu Jun, président de GAC Motor a déclaré lors de son allocution que, dans les dix prochaines années, GAC Motor poursuivrait ses efforts pour s'établir comme une marque de calibre mondial et une société internationale et continuerait sans relâche son internationalisation. À l'heure actuelle, GAC Motor a mis en place un réseau mondial de vente et de service dans 16 pays, dont le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est, l'Afrique et les États-Unis, et dispose de centres de R&D à Los Angeles, dans la Silicon Valley et à Detroit. GAC Motor prévoit également de créer une société de distribution en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. GAC Motor travaille sans relâche pour perpétuer la légende de la marque et relever le grand défi de perdurer dans le monde.

Cette année, GAC Motor a participé pour la première fois au Salon de l'auto de Moscou et a créé sa première succursale à l'étranger : GAC Motor Russia Co., LTD. Tout cela a attiré de nombreux médias et fournisseurs russes sur le stand de GAC Motor.

Aleksandr Kataev, journaliste du Kommersant, fait partie des reporters des médias russes qui ont visité le salon. Il a déclaré : « Nous avons visité le centre de R&D de GAC après la conférence de presse tenue pendant le salon et nous avons pu constater l'ampleur des efforts déployés par GAC Motor pour concevoir et développer de nouveaux modèles, ainsi que pour maintenir une production de véhicules de haute qualité. Le design et la qualité, ces deux points sont précisément ce qui intéresse le plus les consommateurs russes. Nous pensons que GAC Motor va conquérir le marché russe avec tous ses modèles. »

« GAC Motor s'adapte de manière positive aux nouvelles tendances du marché pour répondre aux besoins des clients. Notre objectif est de proposer à nos clients du monde entier un mode de vie mobile amélioré et plus agréable en tirant parti de notre expertise en matière de technologie, de qualité et de services », a déclaré Yu.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du Groupe GAC, qui se classe au 202e rang parmi les sociétés Fortune Global 500. La société développe et construit des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis six années consécutives dans l'étude de qualité initiale chinoise (IQS, Initial Quality Study SM) de J.D. Power en Asie-Pacifique, ce qui démontre la place centrale que la société accorde à la qualité dans sa stratégie, et ce à tous les niveaux – recherche et développement (R&D), fabrication, chaîne d'approvisionnement, ventes et services.

