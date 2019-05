La nouvelle exposition de Volvo CE célèbre les machines du futur - en briques LEGO

Arvid Rinaldo, (Communication de la marque et partenariats) chez Volvo CE, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par tout ce que les gens ont été capables de faire avec leurs créations. Les meilleurs modèles sélectionnés prouvent que l'avenir de la conception des engins de chantier est infini ou presque. Certaines des créations semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Nous nous trouvons actuellement à un moment particulièrement intéressant de l'histoire de notre industrie et ces modèles ne sont en réalité pas bien éloignés de ceux que l'on pourrait bientôt trouver sur nos sites de construction. »

La grande variété des concepts exposés servira d'inspiration aux futures générations d'ingénieurs.

Le gagnant du premier prix, Vida András (voir photo) est originaire de Transylvanie. Cet architecte roumain de 27 ans a voulu relever le double défi de concevoir une machine de chantier à la fois écologique et la plus élégante possible. Son modèle automoteur, le Volvo Rottweiler, est équipé d'un marteau pneumatique, d'un bulldozer et d'une imprimante 3D – ce qui lui permet de s'attaquer de manière autonome à des tâches de construction délicates dans les endroits les plus difficiles à atteindre.

« Je n'ai pas conçu cette machine en me concentrant uniquement sur la possibilité de jouer ; je souhaitais vraiment explorer les potentiels pour les technologies futures. L'impression 3D étant l'une des tendances majeures du moment dans mon secteur, j'ai voulu l'intégrer à mon modèle. J'ai 20 ans d'expérience dans les jeux LEGO. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours pensé qu'en passant des heures à construire ces jeux, tout finirait par s'imbriquer et fonctionner. »

Un jury, composé notamment de collaborateurs de LEGO® Technic et de Volvo CE, a évalué les modèles des participants selon plusieurs critères : caractère sympathique et original du tout, détails les plus inspirés, adéquation avec le thème du concours et meilleure utilisation possible des éléments LEGO. Les gagnants de cette compétition, qui s'adressait à un très large public, ont de 14 à 47 ans et viennent des quatre coins du monde – du Royaume-Uni à la Hongrie et des États-Unis à l'Afrique du Sud. Parmi les autres gagnants, citons le Volvo ICARUS, une centrale solaire mobile dotée de capacités tout-terrain avancées, et le Volvo Excavadrone, conçu pour fonctionner sur terre et dans les airs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.volvoce.com.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/885162/Volvo_Construction_Lego.jpg)

