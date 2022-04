La nouvelle génération de développement de Metaverse commence avec Limitless, un intégrateur Plug and Play unique en son genre

Une plateforme complète pour créer des expériences de passerelle vers le Metaverse

BUDAPEST, Hongrie, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Limitless, l'équipe derrière la toute nouvelle licorne Metaverse Next Earth, a annoncé le lancement d'un nouveau service d'intégrateur Metaverse d'avant-garde pour les marques et les entreprises. S'appuyant sur les cadres éprouvés de leurs projets pionniers, dont le méga-succès de propriété foncière Next Earth, Limitless propose un processus simple et intuitif pour devenir la solution complète de référence pour les marques établies et les startups de tous les secteurs lorsqu'il s'agit de se lancer dans le Metaverse.

En tant que package le plus complet du marché pour l'accessibilité au Metaverse, Limitless se concentre sur les entreprises et les startups financées par le capital-risque qui cherchent à développer des produits et des services dans le Metaverse. Son offre de guichet unique ouvre la voie aux organisations dans le domaine du divertissement, de l'éducation, des médias sociaux, de la mode, de l'immobilier, et plus encore, pour créer des expériences de passerelle prêtes pour le Web3, rapidement et en toute transparence. Outre les composants technologiques, la société contribue également à la réussite des utilisateurs grâce à des services de conseil et de consultation juridiques, financiers et marketing.

« Le Metaverse est indéniablement l'avenir des affaires. Il sera vital pour les entreprises d'établir des présences virtuelles afin d'être compétitives. Avec le lancement de Limitless, nous offrons la première génération de services rentables dans une nouvelle ère, une caractéristique du nouvel Internet », ont déclaré David Taylor et Mike Vitéz, cofondateurs et co-PDG de Limitless. « Notre objectif est de tirer des bénéfices à long terme de cet écosystème émergent, tout en aidant les marques à créer intelligemment et efficacement des stratégies metaverse viables, productives et autonomes. »

Limitless ne se contente pas de lancer sa suite de services, mais a également annoncé le lancement de Limitless Capital, un fonds Metaverse de 260 millions de dollars américains destiné à aider les startups à lancer, construire et faire évoluer de nouvelles entreprises au sein du Metaverse.

Statista estime que le marché mondial du metaverse atteindra 47,48 milliards de dollars américains en 2022 avant de bondir à 678,8 milliards de dollars américains d'ici 2030. Le metaverse est un paradigme émergent permettant de connecter les mondes physique et numérique. Rester compétitif maintenant signifie avoir une stratégie metaverse. Limitless arrive sur le marché comme un outil inestimable pour les entreprises de toute taille et de tout secteur. Indépendamment du budget, des ressources ou des compétences en codage, Limitless jette les bases d'un écosystème Metaverse véritablement équitable et durable.

Le service de bout en bout est conçu pour les startups qui cherchent à établir leur présence dans le metaverse et les entreprises qui cherchent de nouveaux moyens d'atteindre leurs clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur limitlessholding.com

