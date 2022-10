La nouvelle machine à café expresso portable Minipresso NS2 de Wacaco facilite plus que jamais l'infusion de café au moyen de capsules

La Minipresso NS2 marque un pas en avant vers un avenir plus vert. Il s'agit d'une machine entièrement manuelle qui ne requiert ni électricité ni piles pour fonctionner. La NS2 est partiellement fabriquée de polymères biosourcés à base de blé et est compatible avec les capsules de café pouvant être entièrement recyclées.

Ce nouveau modèle met l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. D'une hauteur surprenante de seulement 13 cm, la Minipresso NS2 est 30 % plus petite que la machine issue de la génération précédente. Les utilisateurs pourront aisément la transporter dans leurs sacs à main ou leurs sacs à dos. Le réservoir d'eau entièrement intégré simplifie la préparation, et le bac d'égouttement inclus évite les dégâts. Avec la Minipresso NS2, Wacaco simplifie l'infusion de café expresso, et en fait un plaisir, peu importe où vous vous trouvez.

Dans le souci de rendre son utilisation encore plus pratique, Wacaco lance simultanément un étui de voyage à bandoulière Minipresso NS2. Fabriqué à partir d'un matériau EVA durable recouvert d'un tissu de feutre mou, il est spécialement conçu pour protéger la Minipresso NS2 contre les bosses et les égratignures découlant d'une utilisation quotidienne. Il comprend également un boîtier à capsules rigide permettant de transporter huit capsules de café à la fois. Le boîtier comprend également un sous-verre en silicone et une serviette en microfibre, ce qui en fait le parfait accessoire pour votre Minipresso NS2.

La Minipresso NS2 est vendue au prix de 59,90 $ US, et le boîtier de la Minipresso NS2 est vendu à 32,90 $ US sur le site https://www.wacaco.com/pages/minipresso-ns2

* Marque tierce sans lien avec Wacaco Company Limited.

À propos de Wacaco

Wacaco Company Limited a été fondée en 2013 à Hong Kong par Hugo Cailleton et Jessie Wang, et est rapidement devenue l'un des principaux fabricants de cafetières portables dans le monde. La marque s'efforce de repousser les limites traditionnelles de la préparation du café grâce à sa mentalité selon laquelle on peut « faire du café n'importe où », sans pour autant compromettre la qualité ou le design.

Les photos et les vidéos sont disponibles ici : https://wacaco.coffee/NS2content

Pour de plus amples renseignements et pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=o9zeOgn2-IM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918548/The_smallest_and_most_portable_pod_compatible_machine_on_the_market.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918549/Brew_anywhere_with_the_Minipresso_NS2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076081/Wacaco_Logo.jpg

