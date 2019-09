La nouvelle plate-forme V10 d'OLI Systems renforce l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et la conformité grâce à des connaissances exploitables

Des innovations uniques pour relever les défis complexes de la modélisation basée sur la chimie de l'eau industrielle

CEDAR KNOLLS, New Jersey, le 12 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La nouvelle plate-forme V10 d'OLI Systems rehausse la conception des processus, la performance opérationnelle, la conformité réglementaire et la productivité de la modélisation.

Pétrole et gaz en amont

Les nouveaux paramètres de calcite et de baryte pour les environnements à haute pression et haute température (HPHT) permettent une prédiction précise de l'échelle jusqu'à des températures et pressions extrêmes. Les améliorations de la chimie du carbonate de fer produisent une représentation plus précise du risque de l'entartrage et de la corrosion. Une bibliothèque nouvelle et améliorée des agences de notation de crédit rehausse le choix des matériaux. Les recettes d'autoclave peuvent désormais être conçues pour correspondre plus précisément aux conditions du terrain.

Pétrole et gaz en aval

La simulation de désulfurisation à base d'ammoniac a été améliorée de manière significative pour se conformer aux exigences réglementaires. La nouvelle chimie du sélénium dans tous les états de valence permettra une simulation plus complète de l'eau de lavage du désalinateur dans les unités de distillation de pétrole brut.

Traitement des eaux industrielles

La capacité de prédiction avec précision les substances humiques avec la nouvelle chimie du sélénium permet une élimination efficace des contaminants toxiques. Les améliorations apportées à l'ammoniac et au dioxyde de soufre pour la désulfuration des gaz de combustion apportent une précision au traitement des gaz de combustion, y compris le décapage à l'eau acide.

Extraction de lithium et de terres rares

Les nouvelles chimies du lithium et du cobalt prédisent plus précisément le comportement des phases dans le but de rehausser la conception de l'extraction du sel de lithium, de la production de piles et du recyclage. La nouvelle chimie du fluorure de terre rare dans les milieux aqueux et diverses classes de solides anhydres permet la conception précise des procédés d'extraction et de séparation.

Autres capacités

Les nouvelles chimies de fluorure d'uranium et de fer rehaussent la précision de la production de combustible nucléaire et des simulations de traitement des déchets. La mise à jour de la chimie du fluorure d'aluminium rehausse la précision des simulations métallurgiques.

Capacité du logiciel

La nouvelle fonctionnalité d'entrée ionique rend l'analyse de l'eau dans OLI Flowsheet : ESP plus simple et plus robuste. La prise en charge du flux virtuel augmente la productivité des utilisateurs. La possibilité d'automatiser le calcul de la dureté, des matières dissoutes totales (MDT) et du pH à 25° C et 1 atm permet de gagner du temps. OLI Studio a une meilleure configuration avec une capacité d'installation au premier cycle de production (également disponible dans OLI Flowsheet : ESP) ainsi que des mises à jour de dureté, de matières dissoutes totales (MDT) et de corrosion.

La plate-forme V10 d'OLI Systems sera disponible à la fin du mois d'octobre 2019. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de la société OLI Systems, Inc.

« La société OLI Systems est un leader mondial reconnue dans la fourniture de solutions complètes de modélisation de processus pour les applications industrielles basées sur la chimie de l'eau, qui rehaussent la productivité, l'efficacité opérationnelle et la durabilité de l'ingénierie tout en réduisant les risques. OLI Systems fournit les informations et les idées de modélisation et de simulation de processus les plus rigoureuses et les plus précises avec sa vaste base de données de propriétés chimiques, ses modèles thermodynamiques et cinétiques différenciés et ses plates-formes logicielles éprouvées ».

