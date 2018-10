La nouvelle plateforme d'approvisionnement en produits de base lancée par Mintec vise à transformer les négociations entre les acheteurs et les vendeurs

LONDRES, October 23, 2018 /PRNewswire/ --

Mintec, le principal fournisseur indépendant dans le domaine des données sur les prix des aliments et des matières premières associées, a lancé une nouvelle plateforme pour les professionnels de l'approvisionnement, basée sur l'automatisation robotique des processus.

La nouvelle plateforme, Mintec Analytics, fournit des informations indépendantes relatives aux prix pour plus de 11 000 produits de base, ainsi que des outils d'analyses avancés. Elle fournit également des informations sur les indicateurs clés, les événements du marché, les phénomènes climatiques et d'autres facteurs essentiels ayant un impact sur les prix.

Tony Pauley, le PDG de Mintec, pense que cette nouvelle plateforme aidera à transformer les négociations entre les acheteurs et les vendeurs, en leur permettant d'identifier les vraies valeurs et de s'accorder sur un prix du marché à travers un éventail de catégories. Il s'agit d'une chose actuellement difficile à faire en raison d'un manque de</b><b> transparence et du volume considérable de catégories actuellement gérées.

« L'acheteur et le vendeur types consacrent moins de 10 % de leur temps disponible à faire des recherches avant de négocier les prix. Préparer correctement l'analyse du marché sur les matières premières et les produits finis, avec des chaînes d'approvisionnement longues et de plus en plus complexes, peut prendre une semaine, voire plus. Avec les deux parties souvent responsables de la gestion de nombreux produits, il ne reste souvent pas suffisamment de temps pour préparer de façon adéquate toutes les négociations », a continué Tony Pauley. « Par conséquent, l'accent est généralement mis sur le coût des 5 produits principaux, ignorant quasiment tout le reste. Cela débouche souvent sur des opportunités manquées pour les produits moins importants » a-t-il conclu.

Mintec Analytics fournit aux acheteurs et aux vendeurs des vues actuelles, historiques et prévisionnelles, à travers les facteurs clés qui déterminent la fluctuation des prix : de l'offre et la demande, à la devise, aux taux d'intérêt et à la stabilité politique, en passant par les événements majeurs et les tendances météorologiques. En plus de faciliter des négociations plus éclairées, la meilleure transparence aide les professionnels de l'approvisionnement à planifier des stratégies d'achat à plus long terme et à fournir plus facilement d'autres sources d'approvisionnement.

« Nous avons utilisé les technologies les plus avancées pour créer des outils analytiques de pointe, qui permettent à nos clients d'automatiser, d'accélérer et de simplifier les interrogations, l'analyse et la modélisation des données. Cela permettra de dégager de nouveaux niveaux de compréhension et d'augmenter la valeur des données que nous fournissons », a commenté Spencer Wicks, directeur général chez Mintec.

