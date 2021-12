La nouvelle plateforme IntelliCIP de Diversey révèle des informations approfondies pour optimiser les performances CIP

UTRECHT, Pays-Bas, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Diversey - le leader mondial de l'hygiène et du nettoyage, lance sa plateforme d'analyse de données IntelliCIP (Clean-in-Place) basée sur le Cloud à l'échelle mondiale. IntelliCIP collecte et traite en toute sécurité les données CIP de production d'aliments et de boissons (F&B) pour fournir un aperçu rapide de la conformité en matière d'hygiène et des performances opérationnelles.

Conversion de données en informations exploitables

En analysant et en surveillant certains points de données, une installation de production peut facilement accéder à une vue rapide des processus CIP pour n'importe quelle plage de dates, unité spécifique, circuit CIP, ou recette, pour vraiment comprendre si le processus est sous contrôle, puis agir sur les résultats si la conformité avec les paramètres définis (validés) n'a pas été respectée.

IntelliCIP aide à assurer la sécurité, la qualité et la traçabilité des aliments en libérant les informations généralement enfouies dans le système d'automatisation, ou les résultats de suivi manuel. Avant IntelliCIP, l'identification de l'utilisation de ressources excédentaires ou d'un risque de contamination découlant de paramètres d'hygiène non respectés était largement inexplorée.

Mesure de l'efficacité réelle de chaque cycle CIP

L'interface facile à utiliser d'IntelliCIP permet de voir où un CIP peut entraîner une perte de ressources. Les données sont automatiquement collectées et analysées pour fournir la preuve de conformité avec les protocoles de nettoyage, ainsi que des indicateurs révélés progressivement et des opportunités permettant d'identifier où le processus peut être optimisé.

Les rapports de nettoyage permettent de prendre des mesures correctives rapides pour assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité, dans l'espoir de favoriser la répétabilité des recettes. L'analyse statistique révèle la variance entre les cycles de nettoyage au fil du temps, ce qui permet d'apporter des améliorations ciblées axées sur les données, tout en offrant une plus grande certitude qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le résultat du nettoyage.

Ruben Jakobs, responsable des services basés sur les connaissances chez Diversey, a déclaré : « IntelliCIP est la prochaine évolution de la collecte de données dans l'industrie F&B. Notre solution offre un changement radical, en transformant la transparence des données CIP et en révélant des informations sur l'efficacité et l'hygiène, quel que soit le secteur. Vous serez maintenant en mesure de déterminer si le nettoyage est insuffisant ou excessif. Auparavant, les données restaient presque cachées, ainsi que des informations pour améliorer l'hygiène, l'efficacité et d'autres aspects opérationnels. La grande majorité des systèmes CIP sont inchangés depuis le point d'installation. Grâce à cette nouvelle clarté, les installations pourront enfin voir si leur processus fonctionne comme prévu et s'ajuster en conséquence. »

Surveillance continue des processus

La surveillance continue des processus d'IntelliCIP donne aux installations le contrôle nécessaire pour assurer la conformité aux objectifs d'hygiène, une vue d'ensemble des produits chimiques et des services publics (pour suivre la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques), ainsi que la capacité de gérer leurs indicateurs clés de performance pour la sécurité alimentaire, l'efficacité et l'amélioration de la qualité.

Regardez l'animation d'IntelliCIP et découvrez-en plus sur https://bit.ly/3oZJpOy

SOURCE Diversey