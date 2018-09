La nouvelle série de baies Euro de Tripp Lite offre de solides options pour les centres de données

Toutes les baies de la série Euro ont un châssis robuste en acier, ainsi que des portes avant et arrière verrouillables afin de sécuriser les serveurs, les dispositifs de stockage et les périphériques réseau. Les portes sont perforées pour supporter le flux d'air s'écoulant de l'avant vers l'arrière dans les configurations « allée chaude/allée froide ». Les baies sans panneaux latéraux sont disponibles pour agrandir une installation où plusieurs armoires sont juxtaposées.

Les baies de la série Euro sont expédiées en étant entièrement assemblées, et disposent de roulettes, de pieds de nivellement et de supports stabilisateurs pour un déploiement rapide. Les armoires sont compatibles avec toutes les baies répondant à la norme EIA afin d'assurer une installation sans problème.

« Les nouvelles baies de la série Euro offrent un plus grand nombre d'options aux directeurs informatiques pour se combiner aux configurations de baies qu'ils ont peut-être déjà », a déclaré Craig Watkins, directeur du marketing produit, baies et refroidissement, à Tripp Lite. « Ils peuvent choisir la combinaison de largeur et de profondeur qui s'adapte le mieux à leur équipement et à la densité de leur installation ».

Principales caractéristiques des armoires SmartRack de la série Euro

Baies 42U et 47U, avec ou sans panneaux latéraux modulaires

Disponibles en différentes largeurs (600 ou 800 mm) et profondeurs (1000 ou 1200 mm)

Les portes avant et arrière sont verrouillées à des fins de sécurité et sont perforées pour supporter le flux d'air

Les rails de montage réglables et les fentes de montage pour les unités de distribution électrique facilitent l'installation des équipements

Livrées entièrement montées avec roulettes, pieds de nivellement et supports stabilisateurs pour un déploiement rapide

Elles répondent aux normes EIA/ECA-310-E, CEI 60297-3- 100 et UL 60950

UL 60950 Garantie limitée de 5 ans

En savoir plus :



https://www.tripplite.com/products/cabinets-open-frame-racks~12

À propos de Tripp Lite



Tripp Lite maintient le plus important niveau de stock prêt à être expédié du secteur avec plus de 4000 produits différents, et notamment des systèmes d'onduleurs, des systèmes de baies et des solutions de refroidissement, des unités de distribution électrique, des switches KVM, des câbles et des produits pour la connectivité, des inverseurs, des multiprises et des accessoires pour ordinateurs portables. Avec son siège situé à Chicago, dans l'Illinois, Tripp Lite maintient une présence globale avec des bureaux entièrement pourvus en personnel dans le monde entier. Vous trouverez plus d'informations en visitant le site Web de Tripp Lite à l'adresse www.tripplite.com.

Contact : Samantha Perryman, 1 (773) 869-1533, samantha_perryman@tripplite.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/740054/Tripp_Lite_EU_Rack.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676408/Tripp_Lite___No_Verbage__CMYK_Logo.jpg

