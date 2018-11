La nouvelle solution ‘Market Intelligence’ de ShopperTrak pour évaluer les performances du trafic

NEUHAUSEN, Suisse, November 14, 2018 /PRNewswire/ --

Les nouvelles technologies offrent au retail la possibilité de collecter une multitude de données axées sur le marché, la perception des consommateurs. Ces données jouent également un rôle clef dans la prise de décisions stratégiques.

Tyco Retail Solutions a fait part aujourd'hui du lancement de sa nouvelle solution ShopperTrak Market Intelligence. Il s'agit d'un ensemble d'indices conçus pour évaluer les performances de fréquentation des clients et obtenir des informations concrètes sur les tendances du trafic. Avoir une vision plus large et transversale de ses données à l'échelle mondiale permet aux détaillants et aux centres commerciaux d'identifier l'évolution des tendances de consommation et de comparer leur rendement à une échelle locale, régionale, nationale et mondiale afin de prendre les décisions stratégiques adéquates.

ShopperTrak fournit la meilleure solution en termes de technologies, de services et d'accompagnement client afin de mesurer la fréquentation et engager les détaillants à optimiser leurs dépenses marketing, réduire leurs coûts opérationnels, accroître leur rentabilité et optimiser le merchandising ainsi que les investissements immobiliers.

Le nouvel indice de market intelligence fait partie intégrante de la nouvelle solution ShopperTrak, il a été conçu spécialement pour les détaillants et les centres commerciaux.

Cette nouvelle solution permettra de décloisonner les silos d'information pour trouver de nouveaux gisements de création de valeur. Les données et les insights, c'est-à-dire les verbatims, sont donc disponibles sous forme de rapports sur la plateforme web ShopperTrak Analytics-un service unique qui permet aux détaillants et aux centres commerciaux d'avoir des connaissances actionnables.

Les indices internationaux ShopperTrak apportent donc une multitude de données sur le marché, enrichis grâce à 20 années de connaissances sur plus de 2100 clients et 10 pays à travers le monde afin de créer un outil de benchmarking unique. Utilisant des algorithmes et une méthodologie précise alignés sur toutes les normes du secteur, l'indice offre aux détaillants et aux centres commerciaux de plus de 21 pays la possibilité de :

Comparer les performances de magasins et de sites avec les entreprises du même secteur d'activité

Comprendre les performances des magasins et des sites commerciaux à l'échelle locale, nationale et régionale.

Accéder à des tendances de fréquentation sur une base géographique à l'échelle mondale afin de rechercher de nouveaux emplacements de magasins ou de sites et d'envisager des expansions immobilières;

Recueillir des connaissances approfondies sur les acheteurs et les rapports analytiques sur trois segments: centres commerciaux, détaillants de vêtements et d'accessoires.

« L'évolution des comportements d'achat est en train de remodeler le secteur de la vente au détail et des centres commerciaux, car les consommateurs,de plus en plus exigeants,attendent une expérienced'achat irréprochable, » a souligné Nick Pompa, directeur général de ShopperTrak.



« Avec le plus grand réseau de données de vente au détail du marché, une expérience inégalée et une portée mondiale, notre solution de Market Intelligence fournit aux détaillants et aux centres commerciaux une vue globale des tendances en matière de fréquentation afin d'améliorer l'efficacité des campagnes marketing. Mais également d'attirer plus de clients, de prendre de meilleures décisions en matière d'investissement immobilier et de plans d'expansions avec pour but ultime de créer une expérience client enrichissante. »

Pour en apprendre davantage sur les solutions de ShopperTrak, consultez: http://www.shoppertrak.com.

