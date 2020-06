La Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang lance son second projet

CHONGQING, Chine, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le 18 juin 2020 a marqué le 10e anniversaire de la création de la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang. Selon le Comité administratif de la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, le PIB de la région est passé de 100,2 milliards de yuans à 339,1 milliards de yuans entre 2010 et 2019, la zone se plaçant ainsi au 4e rang des 19 nouvelles zones nationales de Chine.

Ces dix dernières années, le concept d'ouverture a été profondément ancré dans tous les aspects du développement économique et social de la nouvelle zone.

En novembre 2019, le Conseil d'État a approuvé la poursuite de l'ouverture du port de Guoyuan au sein du port de Chongqing pour en faire une zone ouverte. D'aire de stockage située sur la rive du fleuve Yangzi, ce port s'est transformé en « plateforme de transit » mondiale ainsi qu'en important carrefour physique entre l'initiative de la Ceinture et la Route et la Ceinture économique du fleuve Yangzi. L'histoire du port de Guoyuan illustre bien l'ouverture intérieure de Chongqing et sa participation au marché mondial.

La commodité du système de transport a attiré de plus en plus de projets de grande envergure.

Tirant profit des avantages stratégiques de la nouvelle zone de niveau national, de la zone centrale des projets de démonstration entre la Chine et Singapour et du pôle central de la zone pilote de libre-échange de Chongqing, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang fait avancer les réformes et accélère la construction de quatre plateformes majeures, à savoir le port de Guoyuan, la zone de port douanier, le centre financier international de Jiangbeizui et Yuelai, ville de congrès et d'expositions.

Dans le cadre du développement de son ouverture intérieure, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a attiré davantage d'investisseurs étrangers grâce à une série de programmes de partenariats, tels que le Centre de coopération internationale de Chongqing Liangjiang et les parcs industriels sino-singapourien, sino-allemand, sino-suisse, sino-italien, sino-japonais, sino-sud-coréen et sino-israélien.

Aujourd'hui, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang est sur le point de lancer son second projet. Grâce aux stratégies nationales telles que la création du cercle économique de Chengdu-Chongqing et le plan de développement de la région occidentale dans la nouvelle ère, elle s'efforce de bâtir un portail intérieur ouvert et de devenir ainsi un important bénéficiaire d'investissements mondiaux.

La Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a formé un système de fabrication avancé basé sur quatre secteur clés, à savoir l'automobile, l'information électronique, la fabrication d'équipements et la biomédicine. L'industrie de la haute technologie représente 43 % de la valeur de la production industrielle. Un système moderne d'industrie des services, principalement articulé autour de la finance, de la logistique, du commerce de services, du commerce, du tourisme culturel et des expositions, a été mis sur pied. La valeur ajoutée du secteur tertiaire de la zone a atteint 231,9 milliards de yuans.

Afin d'attirer des talents mondiaux, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a été désignée zone nationale de démonstration de l'innovation et base nationale de démonstration de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Elle dispose d'un certain nombre de plateformes de recrutement de talents, dont le parc novateur pour étudiants étrangers de la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, la base de travail pour étudiants revenant de l'étranger avec l'Association des chercheurs de retour de l'Occident, et la base nationale extraterritoriale d'innovation et d'entrepreneuriat pour les talents étrangers.

À l'avenir, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang entend construire un pôle industriel moderne fondé sur l'information électronique et l'automobile, promouvoir les pôles industriels stratégiques émergents dédiés à la santé, aux équipements haut de gamme, à l'aérospatiale et à l'aviation et accélérer le développement du secteur moderne des services orienté sur les services en ligne et la gestion aux niveaux moyen et supérieur de la chaîne de valeur mondiale.

Il est temps de prendre la mer quand la marée monte. La tendance à l'ouverture globale, à plusieurs niveaux et à grande échelle redessine le modèle économique de la nouvelle zone.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet officiel de la nouvelle zone : http://www.liangjiang.gov.cn.

