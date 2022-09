La Nueva Área de Chongqing Liangjiang en el suroeste de China recluta a nuevos talentos en almacenamiento de energía de todo el mundo

CHONGQING, China, 26 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 24 de septiembre, el Instituto de Materiales y Equipos de Almacenamiento de Nueva Energía de Chongqing celebró una conferencia para lanzar su campaña mundial de reclutamiento de talentos y presentar proyectos de demostración en la Nueva Área de Liangjiang, una zona de alta tecnología en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China.

Creado en mayo de este año, el Instituto es una entidad de I+D de alto nivel en el campo del almacenamiento de energía establecida de manera conjunta por la Universidad de Chongqing y la Nueva Área de Chongqing Liangjiang.

Según el Departamento de Publicidad de la Nueva Área de Chongqing Liangjiang, el Instituto reclutará talentos en cuatro niveles que abarcan desde jóvenes pioneros hasta expertos experimentados, así como varios profesionales destacados en almacenamiento de energía, como docentes, profesores y profesores asociados jóvenes, con un salario anual de hasta 1,8 millones de yuanes (unos 252.500 dólares estadounidenses).

Los proyectos de demostración incluyen una estación de reabastecimiento de hidrógeno sólido, un camión para transporte y almacenamiento de hidrógeno sólido, el almacenamiento y purificación integrados de hidrógeno por subproducción industrial, el almacenamiento de energía distribuida, el almacenamiento de energía a base de magnesio de la isla de Guangyang de Chongqing y la batería de magnesio en la "ciudad de la energía de magnesio" del condado de Qingyang en la provincia de Anhui.

El almacenamiento de nueva energía es una tecnología importante y un equipo básico para construir un nuevo sistema de electricidad, además de un apoyo importante para lograr los objetivos de alcanzar el pico y la neutralidad de carbono, y garantizar la seguridad energética nacional.

La Nueva Área de Chongqing Liangjiang, como la plataforma central para el desarrollo de la industria del almacenamiento de energía en Chongqing, tiene amplias perspectivas de mercado y un enorme potencial de desarrollo.

En los últimos años, la Nueva Área de Liangjiang emitió el plan de acción para acelerar el desarrollo de alta calidad para la industria de almacenamiento de energía nueva que busca construir un laboratorio clave a nivel nacional, acelerar el establecimiento del Instituto de Materiales y Equipos de Almacenamiento de Nueva Energía de Chongqing y desarrollar una nueva plataforma de innovación en almacenamiento de energía.

Al mismo tiempo, al centrarse en tecnologías prospectivas de almacenamiento de energía, como las baterías de iones de nueva generación y el almacenamiento de hidrógeno sólido, la Nueva Área de Liangjiang ha impulsado la introducción de proyectos relacionados con el almacenamiento de energía, como Ganfeng Lithium, para formar una base ecológica de múltiples industrias.

Según señaló un funcionario local, aprovechando la base industrial, los recursos innovadores, los escenarios de aplicación y las políticas abiertas de la región, la Nueva Área de Liangjiang tomará esta conferencia como una oportunidad para promover el desarrollo de alta calidad de la industria del almacenamiento de nueva energía en una apuesta por construir un terreno firme para la promoción de esta industria con influencia nacional.

De cara al futuro, la Nueva Área de Chongqing Liangjiang se adherirá a la innovación tecnológica como la fuerza impulsora endógena, acogerá a los excelentes talentos globales de la industria del almacenamiento de energía, acelerará la promoción de tecnologías clave y agregará un nuevo impulso al desarrollo de la industria del almacenamiento de energía en Chongqing. Mientras tanto, se realizarán más trabajos para facilitar el desarrollo de Chongqing como un nuevo clúster industrial de almacenamiento de energía, un área líder en innovación y un centro de demostración de aplicaciones.

FUENTE The Publicity Department of Chongqing Liangjiang New Area

