La nueva terapia intraarticular trata eficazmente la osteoartritis en perros

- Orthogen AG anuncia un nuevo estudio publicado por la revista veterinaria Animals

DÜSSELDORF, Alemania, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Un nuevo tratamiento es significativamente más eficaz para mejorar los síntomas de la osteoartritis de cadera de moderada a grave en perros que los glucocorticoides solos, según un estudio publicado esta semana en " Advances in Diagnostic and Treatment Methods for Joint Diseases in Dogs and Cats ", una edición especial publicada por la revista veterinaria Animals.

Los resultados del ensayo muestran que una inyección intraarticular de suero autólogo acondicionado (ACS) mejora la salud general de los perros con osteoartritis y que la combinación de ACS con el glucocorticoide triamcinolona condujo a mejoras aún más rápidas y duraderas en la función y el dolor. Los perros adultos con artrosis en las caderas sufren fuertes dolores y limitaciones de movimiento, lo que reduce su calidad de vida.

El estudio comparó el tratamiento con ACS solo, el tratamiento con glucocorticoides solos (en el primer brazo del cruce publicado anteriormente*) y el tratamiento con la terapia patentada de ORTHOGEN AG de ACS y glucocorticoides concomitantes.

ACS contiene todo el secretoma de células sanguíneas (BCS) después de una coagulación prolongada en un entorno definido. Contiene proteínas antiinflamatorias y anabólicas derivadas de la propia sangre del perro y se procesa utilizando el dispositivo patentado recientemente desarrollado por Orthogen Veterinary (Orthogen®Device vet).

"He estudiado varios productos sanguíneos autólogos y otros tratamientos intraarticulares, y el enfoque de Orthogen fue un tratamiento muy efectivo, con resultados sorprendentemente sostenibles", explicó el doctor Joao Alves, veterinario y autor principal del estudio. El doctor Alves también es capitán de policía y se especializa en tratamientos intraarticulares para la osteoartritis en perros de trabajo policiales altamente entrenados.

Según el veterinario Julien Troillet, doctor en medicina veterinaria, director gerente de Orthogen Veterinary GmbH, la compañía está buscando socios globales para hacer que la medicina regenerativa esté ampliamente disponible para los pacientes caninos, permitiendo a los veterinarios tratar a los perros con una terapia que aborde las raíces de la enfermedad.

A Comparison of Intra-Articular Blood Cell Secretome and Blood Cell Secretome with Triamcinolone Acetonide in Dogs with Osteoarthritis: A Crossover Study

Animals 2022, 12(23), 3358; https://doi.org/10.3390/ani12233358 - 30 de noviembre de 2022

*Alves JC, Santos A, Jorge P, Carreira LM. A first report on the efficacy of a single intra-articular administration of blood cell secretome, triamcinolone acetonide, and the combination of both in dogs with osteoarthritis. BMC Vet Res. Published online 2022:1-10. doi:10.1186/s12917-022-03413-2

Contacto:

Orthogen Veterinary GmbH

Doctor y médico veterinario Julien P. Troillet

Ernst-Schneider-Platz 1

D-40212 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211-3870018

Móvil: +49 (0)173-7116392

E-mail: [email protected]

Página web: www.irap.de

SOURCE Orthogen AG