La nuova versione di HR Power di Neocase Software offre maggiore automazione ai centri di servizio condivisi.

Nuovi importanti miglioramenti aumentano la produttività delle risorse umane e la comodità per i dipendenti.

PARIGI, 2 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Neocase Software, fornitore leader di soluzioni integrate per la fornitura di soluzioni per servizi di risorse umane e finanziari, annuncia il rilascio della versione 15.

Uno studio realizzato dal Center for Effective Organizations di USC ha concluso che le organizzazioni delle risorse umane dedicano solo il 27% del tempo al lavoro strategico, e questo perché il 73% del tempo è occupato da operazioni amministrative manuali. Una trasformazione di successo delle risorse umane richiede la riduzione del tempo dedicato a operazioni manuali in modo da avere più tempo a disposizione per il lavoro strategico. E la versione 15 contribuisce a questa tradizione Neocase.

Dal 2008, Neocase ha sviluppato un software che consente ai centri di assistenza delle risorse umane di automatizzare le operazioni amministrative, in modo da poter dedicare più risorse alle iniziative strategiche. La versione 15 di Neocase porta queste capacità ad un livello senza precedenti attraverso l'automazione di processo robotica (RPA, Robotic Process Automation) e miglioramenti al progetto.

Nuove dashboard e interfacce utente per le risorse umane consentono ai rappresentanti e ai team dei centri di assistenza di lavorare in modo più efficiente con strumenti robustissimi di gestione dei casi.

La gestione dei documenti dei dipendenti ora include un nuovo connettore per Adobe eSign, in modo che le aziende che impiegano Adobe possono incorporare le firme elettroniche nei propri processi automatici. Miglioramenti a DocuSign permettono ai rappresentanti dell'assistenza delle risorse umane di ottenere maggiore visibilità riguardo allo stato delle firme elettroniche, quando si usa DocuSign.

È ora possibile generare modelli di documenti con allegati dinamici, sulla base dei ruoli dei dipendenti e dei dati relativi al caso. Ad esempio, diversi parametri contrattuali possono essere inseriti automaticamente in un documento, sulla base dei dati relativi all'appartenenza sindacale contenuti nel fascicolo del dipendente. Questi miglioramenti alla gestione dei documenti automatizzano una delle aree transazionali più dispendiose in termini di tempo delle risorse umane.

La versione 15 migliora l'esperienza dei dipendenti aggiungendo un comodo canale di messaggistica istantanea, integrando Neocase con popolari applicazioni di messaggistica come Skype e Slack. I dipendenti possono chattare con un rappresentante delle risorse umane e ottenere risposte dalla base di conoscenze Neocase tramite Skype su qualsiasi dispositivo. Questa comodità consente ai dipendenti di accedere al servizio di assistenza delle risorse umane dall'applicazione supportata di loro scelta.

L'API REST di Neocase ora consente ai chatbot di terzi di comunicare in modo più approfondito con il modulo gestione dei casi, in modo che il chatbot possa contribuire di più al processo di gestione dei casi. Ciò consente agli agenti delle risorse umane di concentrare i propri sforzi su compiti di maggior valore.

Secondo Jerome Menard, Chief Technology Officer di Neocase "I miglioramenti di Neocase 15 fanno parte della missione di Neocase di migliorare continuamente la produttività dei centri di assistenza delle risorse umane dei nostri clienti e l'esperienza dei dipendenti che sono i loro clienti. Di conseguenza, molti altri tra i nostri clienti stanno compiendo progressi significativi nel loro tragitto di trasformazione delle risorse umane".

