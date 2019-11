La nutrición parenteral enriquecida con ácidos grasos Omega-3 mejora los resultados de pacientes

BAD HOMBURG, Alemania, 8 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Gracias a una nueva revisión bibliográfica sistemática y metaanálisis[1] se han podido confirmar y ampliar resultados previos que indicaban que la nutrición parenteral (NP) enriquecida con ácidos grasos Omega-3 (ω-3) mejoran los resultados clínicos de pacientes adultos en comparación con la NP estándar. La revisión, que incluye 49 pruebas controladas aleatorizadas (RCT por sus siglas en inglés), ofrece un análisis amplio y actualizado* del efecto que tiene la NP enriquecida con ácidos grasos ω-3 en los resultados de pacientes.

Según el análisis, la adición de ácidos grasos ω-3 a la NP disminuye considerablemente el riesgo de contraer infecciones en un 40 %, y reduce por dos días la hospitalización y estancia en la unidad de cuidados intensivos en comparación con la NP estándar. Asimismo, el análisis reveló que la NP enriquecida con aceite de pescado reduce la septicemia de manera significativa (56 %). Un análisis de RCT que reportaban parámetros de laboratorio también sugiere que la NP enriquecida con ácidos grasos ω-3 puede producir efectos favorables en la química hepática, los niveles de antioxidantes, los marcadores de inflamación y el perfil de ácidos grasos. El análisis concluye que es mejor usar emulsiones lípidas enriquecidas con ácidos grasos ω-3 que emulsiones lípidas estándar para los pacientes que requieran NP.

Acerca de la revisión y metaanálisis

El metaanálisis realizado por Lorenzo Pradelli y su equipo fue publicado en el Journal of Parenteral and Enteral Nutrition [Revista de Nutrición Enteral y Parenteral] en junio de 2019. La revisión incluye un total de 49 RCT con 3641 pacientes de hospital adultos, en las que se compararon resultados entre grupos que recibieron emulsiones lípidas enriquecidas con ácidos grasos ω-3 y grupos que recibieron emulsiones lípidas estándar como parte de su NP. Solo se incluyeron las RCT en las que la NP representó 70 % del suministro calórico diario de los pacientes. No se incluyeron en el análisis aquellas RCT en las que se realizaron intervenciones fuera de lo establecido.

Para más información puede encontrar el análisis completo en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpen.1672

*Según los autores de este y sus conocimientos en el tema.

Acerca de Fresenius Kabi

Fresenius Kabi es una compañía global al cuidado de la salud que se especializa en medicamentos y tecnologías para infusión, transfusión y nutrición clínica que salvan vidas. Nuestros productos y servicios se utilizan para el cuidado de pacientes en estado crítico y crónico. La cartera de productos de Fresenius Kabi incluye una amplia gama de fármacos genéricos de administración intravenosa, tratamientos de infusión y productos de nutrición clínica, además de dispositivos médicos para la administración de estos productos. En el campo de los medicamentos biosimilares, Fresenius Kabi desarrolla productos centrándose en enfermedades autoinmunes y oncología. Dentro del ámbito de la medicina transfusional y tecnología celular, Fresenius Kabi ofrece productos para la recolección y el procesamiento de sangre y componentes celulares.

A través de nuestra filosofía empresarial "Caring for life" (Cuidar la vida), nos comprometemos a poner medicinas y tecnologías esenciales en las manos de personas que ayudan a los pacientes y a encontrar las mejores soluciones para los desafíos que deben enfrentar día a día.

Fresenius Kabi emplea a más de 37,000 personas alrededor del mundo. En 2018 la empresa reportó ventas superiores a 6.5 billones de euros. Fresenius Kabi AG es una filial de propiedad absoluta del grupo sanitario Fresenius SE & Co. KGaA.

Para obtener más información, visite www.fresenius-kabi.com

Referencias

1. Pradelli L, Mayer K, Klek S et al. ω-3 Fatty-Acid Enriched Parenteral Nutrition in Hospitalized Patients: Systematic Review With Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019.

