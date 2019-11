La nutrition parentérale enrichie en acides gras oméga-3 améliore les résultats cliniques des patients

BAD HOMBOURG, Allemagne, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une nouvelle méta-analyse et revue systématique de la littérature[1] confirme et élargit de précédents résultats selon lesquels, chez des patients adultes, la nutrition parentérale (NP) enrichie en acides gras oméga-3 (ω-3) améliore les résultats cliniques par comparaison avec la NP standard. Comprenant au total 49 essais randomisés contrôlés (ERC), cette revue de la littérature constitue l'étude la plus importante et la plus récente* de l'effet d'une NP enrichie en acides gras ω-3 sur les résultats cliniques.

Selon cette analyse, l'addition d'acides gras ω-3 à une NP réduit significativement de 40 % le risque d'infections et de deux jours la durée de séjour en USI et à l'hôpital, comparativement à la NP standard. L'analyse a révélé en outre qu'une NP enrichie avec de l'huile de poisson réduit significativement de 56 % le risque de septicémie. Par ailleurs, une analyse des ERC rapportant des constantes biologiques suggère qu'une NP enrichie en acides gras ω-3 peut avoir des effets bénéfiques sur les marqueurs du foie, le statut antioxydant, les marqueurs de l'inflammation et le profil des acides gras. Les auteurs en concluent que les émulsions lipidiques enrichies en acides gras ω-3 doivent être préférées aux émulsions lipidiques standard chez les patients nécessitant une NP.

À propos de la méta-analyse et de la revue

La méta-analyse conduite par Lorenzo Pradelli et al. a été publiée dans le « Journal of Parenteral and Enteral Nutrition » en juin 2019. La revue porte sur un total de 49 ERC, menés sur 3 641 adultes hospitalisés, comparant les résultats entre des groupes recevant des émulsions lipidiques enrichies en acides gras ω-3 et des groupes recevant des émulsions lipidiques standard, dans le cadre d'une NP. Seuls ont été inclus les ERC dans lesquels la NP représentait au moins 70 % de l'apport énergétique quotidien des patients. Les ERC avec interventions hors indication ont été exclus de l'analyse.

Pour plus d'informations, vous pouvez trouver la publication intégrale sur https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpen.1672

* Les auteurs assortissent cette affirmation d'un "…à notre connaissance…"

