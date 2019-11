La organización 50 Best lanza '50 Best Discovery', un nuevo mapa mundial de bares y restaurantes aprobados por expertos

Explora los mejores restaurantes y bares del mundo

LONDRES, 26 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- 50 Best, la marca tras el ranking y premios anuales The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars, anuncia el lanzamiento de 50 Best Discovery.

50 Best Discovery ofrece una rica biblioteca de restaurantes y bares, más allá de los anunciados en las ceremonias de premios anuales, para inspirar a las personas en cuanto a comida y bebida mientras viajen por el mundo.

50 Best Discovery ofrece a los exigentes amantes de la comida y la bebida la oportunidad de explorar restaurantes y bares que han recibido votos de los expertos de 50 Best en el mundo, incluyendo más de 1.600 perfiles de sitios en 75 países. La biblioteca combina destinos de los The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants y Asia's 50 Best Bars y otros locales remotos para incluir un diverso rango de restaurantes y bares, recomendados empíricamente por su Academia. Esta Academia de 1.700 expertos incluye a los principales periodistas de comida y bebida del mundo, chefs, restauradores, propietarios de bares y gastrónomos.

Un nuevo sitio web que incluye un potente motor de búsqueda, que permite a los usuarios buscar por ciudad, villa y región para encontrar restaurantes y bares en su destino de elección, localmente o cuando viajen. Las localizaciones y perfiles se encuentran juntos para permitir la funcionalidad de fácil navegación con cada entrada que despliega el precio, los detalles de contacto, las imágenes y una revisión condensada.

Ya sea el mejor bar de ramen por las calles de Tokio, una innovativa cena en San Francisco o el mejor Martini de Madrid, 50 Best Discovery permite a los aventureros gourmets explorar gemas ocultas y clásicos atemporales, ofreciendo experiencias culinarias y de coctelería únicas.

William Drew, Director de Contenido de 50 Best, dijo: "El turismo gastronómico se ha convertido en un fenómeno cultural en los últimos años, evidente en la rápida expansión de nuestros seguidores en las redes sociales a más de dos millones y el continuo crecimiento de nuestros eventos globales. Por primera vez, podemos ahora ofrecer una completa biblioteca con un gran número de restaurantes y bares. Para los amantes de la comida y la bebida, este es el mapa definitivo del mundo, esencial para planificar aventuras gastronómicas".

El nuevo sitio es theworlds50best.com/discovery.

