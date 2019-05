La page d'accueil la plus chère du monde : de jeunes entrepreneurs du secteur de la technologie veulent entrer dans l'histoire de l'Internet

Cette approche a pour objectif d'offrir à tous l'occasion de faire partie d'une entreprise en ligne en pleine croissance qui servira de vitrine pour leur annonce and attirera le trafic vers leur site Web et leurs services. Elle cible notamment les particuliers, les influenceurs de médias sociaux, les start-ups, les organismes de bienfaisance, les entreprises dont les budgets de publicité sont plus modestes et les grandes entreprises.

Certaines entreprises dépensent actuellement jusqu'à 1 million de dollars (785 000 £) pour des solutions de publicité à court terme. Ceci peut faire partie du protocole pour les sociétés traditionnellement exploitantes, mais les coûts élevés de publicité peuvent être problématiques pour les entreprises nouvelles et émergentes qui souhaitent faire leur entrée dans un secteur.

Fabian Niavarany et Charlie McGowan, âgés tous deux de 23 ans et diplômés de l'Université de Cardiff, ont lancé WorldsMostExpensiveHomepage.com . Les entreprises ou particuliers du monde entier peuvent acheter des carrés d'espace de publicité sur la page en choisissant parmi 10 000 unités ou « carrés » d'une valeur collective de 3 millions USD.

Fabian Niavarany, co-fondateur, a déclaré :

« Nous sommes d'avis que l'industrie de la publicité est devenue surannée et, comme elle va tellement vite, nous voulions offrir une tranche permanente de quelque chose de très nouveau. Actuellement, si vous payez pour une seule publicité google, elle est partie en un rien de temps. Ou, si vous payez un influenceur pour poster sur Instagram, elle sera oubliée en un seul jour. L'objectif était de concevoir un business model unique et intemporel et de créer un morceau d'histoire numérique. »

Les carrés de la page d'accueil sont divisés en cinq zones de diverses valeurs, la plus basse étant de 100 USD. Une fois leur achat complété, les investisseurs seront les propriétaires permanents de leur espace sans occasionner de coûts supplémentaires. Les investisseurs pourront garnir leurs carrés d'une image et de liens intégrés vers leurs sites Web ou leurs comptes de médias sociaux. L'espace de publicité peut être altéré pour des exigences de campagne diverses, autrement dit, les investisseurs peuvent continuer d'utiliser l'espace maintes et maintes fois.

Fabian a ajouté :

« Conscients des coûts croissants de la publicité aujourd'hui dans le monde et de l'insécurité du climat économique, nous voulions créer quelque chose de plus ouvert et de plus accessible à tous. Notre option d'annonces est également permanente et convient à tous les budgets. Elle n'exclue pas les plus petits acteurs. »

Charlie McGowan, co-fondateur, a ajouté :

« Il s'agit là d'une opportunité publicitaire unique. L'espace est limité sur la page et nous n'allons pas augmenter le nombre original de carrés. Nous nous attendons à ce que les carrés les moins chers à 100 USD chacun se vendent très rapidement. Mais, pour augmenter la longévité et la valeur de cette opportunité commerciale, nous allons ouvrir un Marché secondaire permettant aux acheteurs de vendre leurs carrés à profit. Alors, histoire à suivre. »

Ensemble, Fabian et Charlie ont créé ce concept en interne avec un petit budget et sans investissements externes. L'objectif est d'offrir une perspective fraîche et nouvelle sur les modèles de publicité et l'occasion d'investir dans une sensation virale.

WorldsMostExpensiveHomepage.com sera lancé le mardi 21 mai 2019.

