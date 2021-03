La Pan Am Flight Academy presenta modelo mejorado de simulador B777-200ER de nivel D

MIAMI, 9 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Pam Am Flight Academy presentó las mejoras más recientes introducidas a su segundo simulador de vuelo de movimiento completo Boeing 777, de nivel D. Instalado en la sede de la academia de aviación en Miami, Florida, el B777 de nivel D ha sido optimizado para dar lugar al popular B777-200ER.

Las actualizaciones incluyen una conversión al modelo de software de motor GE, un sistema avanzado de alerta de proximidad al suelo (EGPWS) y la incorporación de una solución de capacitación en prevención de pérdida de parámetros de control y su recuperación (UPRT) que emplea una tablet inalámbrica. "Estas mejoras demuestran el compromiso de la Pan Am Flight Academy para atender las necesidades de nuestros clientes mediante la ampliación de nuestra oferta para las actuales demandas de formación aeronáutica", señaló Jeff Portanova, presidente de la Pan Am Flight Academy. "En Pan Am, nos comprometemos a brindar una formación de calidad a nuestros socios y clientes. Como parte de este compromiso, nuestra estrategia será seguir invirtiendo en equipos según las necesidades de nuestros clientes. Confiamos en que este será un gran valor añadido a nuestra cartera de servicios".

Con esta actualización, Pan Am dispone ahora de dos simuladores B777-200ER con motor GE para la formación de pilotos. El inicio de la instrucción en el segundo simulador B777-200ER está programado para el 1 de abril de 2021.

La Pan Am Flight Academy colabora con aerolíneas y pilotos regionales, nacionales e internacionales para ofrecer excelencia en la formación aeronáutica. El inicio de la instrucción en el simulador B777-200ER está programado para el 1 de abril de 2021.

Acerca de la Pan Am Flight Academy

La Pan Am Flight Academy es líder en formación aeronáutica y cuenta con mayor experiencia, una más amplia variedad de flotas de simuladores y más programas destinados al sector de los servicios aeronáuticos que cualquier otra entidad dedicada a la formación en aviación. Como la única división que queda de la Pan American World Airways original, los orígenes de la Pan Am International Flight Academy en materia de instrucción se remontan a los primeros días de formación de vuelo de las aerolíneas. En 1980, Pan Am American World Airways abrió su academia de vuelo en Miami, Florida, que sigue siendo su base de operaciones.

Para obtener más información, visite www.panamacademy.com

FUENTE Pan Am Flight Academy

http://www.panamacademy.com



