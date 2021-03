La pandemia ha acelerado la capacitación digital, pero ciertos grupos clave aún se quedan rezagados - Encuesta de PwC

LONDRES, 16 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Uno de los estudios de mayor envergadura acerca de la fuerza laboral mundial demuestra:

Dos de cada cinco personas creen que su trabajo será obsoleto en un plazo de 5 años

La mitad de la fuerza laboral global informa haber perdido oportunidades profesionales debido a prejuicios

Las oportunidades de capacitación se enfocaron en quienes ya tienen altos niveles de habilidades

Las personas más jóvenes informan que se enfocan más en maximizar los ingresos que en "marcar la diferencia"

Solo 1 de cada 10 de quienes pueden trabajar de forma remota desea regresar a un entorno laboral y de trabajo tradicional a tiempo completo

Pero las personas están apropiándose de su futuro: el 77 % está listo para aprender nuevas habilidades o reentrenarse por completo y el 49 % desearía crear su propio negocio

Una nueva encuesta en 32.500 trabajadores de 19 países muestra la imagen de una fuerza laboral global que ve el cambio hacia el trabajo remoto como solo la punta del iceberg. Reflejando el hecho de que la pandemia ha acelerado una serie de tendencias en la fuerza laboral, al 60 % le preocupa que la automatización está poniendo muchos puestos de trabajo en riesgo; el 48 % cree que "el empleo tradicional no estará presente en el futuro", y el 39 % cree que es probable que su trabajo esté obsoleto dentro de 5 años.

Sin embargo, esto no es seña de haber perdido la batalla, ya que el 40 % de los trabajadores indica que sus habilidades digitales mejoraron durante el largo período de confinamiento, y afirman que seguirán animados a capacitarse y desarrollar habilidades. El 77 % está "listo para aprender nuevas habilidades o volverse a entrenar completamente", y el 74 % ve la capacitación como una cuestión de responsabilidad personal. Asimismo, el 80 % está convencido de poder adaptarse a las nuevas tecnologías que llegan a sus lugares de trabajo, y una gran mayoría de los encuestados en India (69 %) y Sudáfrica (66 %) afirmaron estar "muy" convencidos.

Además, el 49 % de los encuestados se enfoca en desarrollar habilidades empresariales con el interés de crear su propio negocio.

La mitad de la fuerza laboral reporta falta de oportunidades de carrera o capacitación debido a prejuicios

La encuesta también identificó que el 50 % de los trabajadores dice que han enfrentado discriminación en el trabajo, lo que los llevó a quedar rezagados en el desarrollo profesional o la capacitación. El 13 % denuncia haber perdido oportunidades como resultado de su origen étnico y el 14 % de los trabajadores ha sufrido discriminación por motivos de género, donde las mujeres tienen el doble de probabilidades con respecto a los hombres de denunciar este tipo de discriminación. El 13 % informa discriminación por motivos de clases, y quienes cuentan con estudios de posgrado o cualificaciones superiores son más propensos a reportar prejuicios. Las personas más jóvenes y las de mayor edad tienen probabilidades similares de denunciar casos de discriminación por motivos de edad.

Además de eso, la encuesta encontró discrepancias en el acceso a oportunidades de mejora. Mientras que el 46 % de las personas con títulos de posgrado dicen que su empleador les ofrece muchas oportunidades para mejorar sus habilidades digitales, solo el 28 % de las personas con calificaciones a nivel de bachillerato dicen lo mismo. Industrias como el comercio minorista o el transporte, que están en mayor riesgo de interrupción, recibieron un puntaje de solo el 25 % y el 20 % respectivamente, mientras que la banca alcanzó el 42 %.

"Si los patrones actuales de acceso a la capacitación persisten, el mejoramiento de habilidades aumentará la desigualdad social, cuando en realidad debería estar haciendo lo contrario", afirmó Bhushan Sethi, líder global conjunto de Personas y Organización de PwC. "Los líderes gubernamentales y empresariales necesitan trabajar juntos para intensificar esfuerzos a fin de garantizar que las personas de las industrias y los grupos con mayor riesgo obtengan las oportunidades que necesitan. La automatización y la disrupción tecnológica son inevitables, pero sí podemos controlar si sus efectos negativos se gestionan o no".

Si tienen que elegir, las personas más jóvenes se enfocan más en maximizar los ingresos que en "marcar la diferencia"

Tres cuartos de los trabajadores de todo el mundo (75 %) dicen que quieren trabajar para una organización que "contribuya de forma positiva a la sociedad". Este sentimiento estuvo especialmente marcado en China (87 %), India (90 %) y Sudáfrica (90 %).

Sin embargo, la inseguridad económica está limitando la capacidad de las personas de perseguir carreras orientadas a un propósito, y los más jóvenes son los más afectados en este aspecto. En general, el 54 % de los encuestados indicó que, si se les obligara a elegir, preferiría un trabajo que les permitiera "aprovechar todas las oportunidades para maximizar sus ingresos" en lugar de un trabajo que "marque la diferencia" (46 %).

Resulta interesante que las personas entre 18 y 34 años son más propensas que otras generaciones a priorizar los ingresos sobre los objetivos en su trabajo, con un 57 % priorizando "maximizar sus ingresos" sobre "marcar la diferencia" (43 %), un margen de 14 puntos. Los mayores de 55 años priorizan marcar la diferencia por un margen de 8 puntos, este margen aumenta a 22 puntos entre trabajadores mayores de 65 años.

"Mientras el mundo sigue lidiando con una crisis de salud global y con la incertidumbre económica, hemos visto a los trabajadores demandar más de la comunidad empresarial, esperando que sus empleadores hagan una contribución positiva a la sociedad", afirmó Peter Brown, líder global conjunto de Personas y Organización de PwC. "Por fortuna, enfocarse en el impacto social y maximizar las ganancias no es mutuamente excluyente, y ser un negocio orientado a un propósito puede finalmente ayudar a potenciar los resultados finales".

Los empleados desean la opción de trabajar de forma remota indefinidamente

La encuesta concluye que el trabajo remoto permanecerá después del confinamiento. De aquellos que pueden trabajar remotamente, el 72 % indica que prefiere una mezcla de trabajo presencial y remoto, y solo el 9 % declara que le gustaría regresar a su entorno de trabajo tradicional a tiempo completo. Esto se aplica en particular para profesionales, empleados de oficinas, propietarios de empresas y trabajadores por cuenta propia, quienes pueden ejecutar sus funciones de manera remota utilizando la tecnología. Es necesario que el trabajo en casa no se limite a los trabajos profesionales. El 43 % de los trabajadores manuales y el 45 % de los trabajadores semicalificados dicen que hay muchos elementos de su trabajo que pueden realizar de manera remota.

La actitud de las personas frente al trabajo desde casa también cambia según la ubicación, lo que ofrece una mayor evidencia de cómo la pandemia ha aumentado la brecha digital global. Los trabajadores en áreas metropolitanas (66 %) son más propensos a trabajar en puestos que permitan ejercer la labor de forma remota que quienes viven en zonas rurales (44 %).

Los trabajadores se debaten entre privacidad y tecnología

El 44 % de los trabajadores de todo el mundo aceptarían permitir que su empleador use la tecnología para monitorear su desempeño en el trabajo, incluyendo sensores y dispositivos portátiles, mientras que un 31 % está en contra de estas prácticas. Sin embargo, muchos no llegarían tan lejos como para permitirle a sus empleadores acceder a sus datos personales. El 41 % de los encuestados dijo que no estaba dispuesto a dar a su empleador acceso a sus datos personales, incluidos los perfiles en redes sociales, y solo el 35 % estaba dispuesto a hacerlo.

Notas a los editores

Entre el 26 de enero de 2021 y el 8 de febrero de 2021, PwC realizó una encuesta en 32.517 miembros del público en general. Los encuestados fueron trabajadores, propietarios de empresas, contratistas, estudiantes, personas desempleadas buscando trabajo y personas en licencia o despedidas temporalmente. El estudio encuestó a trabajadores de 19 países: Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Polonia, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

