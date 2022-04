LA PÉNINSULE DE SORRENTE, VEDETTE DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE SORRENTO ROADS BY 1000 MIGLIA

Des expériences prestigieuses, avec des vues et des panoramas que seule la péninsule de Sorrente peut offrir, et des défis sportifs : journées intensives durant lesquelles les équipes se sont confrontées aux chronomètres et aux pressostats tout en appréciant l'excellence gastronomique, territoriale et culturelle de l'une des destinations les plus admirées au monde.

Sorrente était donc le point central de toutes les activités, sportives et autres : de la Piazza Angelina Laura, lieu des vérifications, jusqu'à la ligne de départ et d'arrivée de la course de régularité Sorrente-Positano-Sorrente, en passant par le centre historique où l'on peut apprécier la beauté et la grandeur de la région en suivant un parcours gastronomique alléchant composé d'agrumes, de fromages et de glaces.

Après 20 contre-la-montre disputés dans les virages en lacet de la côte, avec un passage par le pittoresque village de Sant'Agata sui Due Golfi, un arrêt à la Punta Campanella, un panorama sur les Faraglioni di Capri et une arrivée à Positano, la course de régularité a été remportée par Alfonso Facchini et Luigia Olivetti dans une MG A de 1956. Le prix : deux montres Chopard, une garantie d'admission à la course Coppa delle Alpi 2023, et deux œuvres de majolique spécialement peintes à la main.

Dans une Alfa Romeo Giulia 1600 Spider de 1962, le duo Ricco-Molteni a remporté le sensationnel défi du trophée de la Ville de Sorrente, tandis que la Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti de 1955, très admirée, a remporté le prix du jury populaire de la Ville de Sorrente.

La Table ronde a été organisée par Bper Banca sur le thème du PNRR, de l'évènementiel et du tourisme a été un franc succès. Elle s'est tenue dans la salle du conseil de Sorrente en présence du maire Massimo Coppola, du conseiller au tourisme Alfonso Iaccarino, du directeur de BPER Banca pour la région Campanie-Pouilles-Basilicate, Lorenzo Matera, du vice-président de Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, et du directeur général de 1000 Miglia, Alberto Piantoni.

« Nous sommes très satisfaits d'avoir décidé d'inaugurer le format Roads by 1000 Miglia dans des lieux d'une beauté et d'une hospitalité uniques. Nous voulons transmettre l'esprit de 1000 Miglia partout où notre course ne peut pas s'aventurer, mais aussi offrir aux participants un ensemble d'expériences uniques, prestigieuses et agréables, dans le plus pur style de 1000 Miglia. Sorrente a été le partenaire idéal pour cette première, un rendez-vous qui se tiendra désormais dans d'autres destinations uniques et prestigieuses », a déclaré Alberto Piantoni.

