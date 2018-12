La personnalisation à la demande des équipements de XCMG leur permet d'exploiter tout leur potentiel

XUZHOU, Chine, 27 décembre 2018 /PRNewswire/ -- XCMG, le principal fabricant chinois d'engins de construction, a récemment livré une commande d'équipements personnalisés à un client en Afrique. Cette commande englobait notamment des grues montées sur camion, des balayeuses à moteur, des camions incendie et des véhicules utilitaires adaptés aux hautes altitudes. L'équipement personnalisé a également bénéficié d'une teinte exceptionnelle bleu paon au lieu de la peinture jaune d'or, emblématique de XCMG.

Le service à la demande de XCMG n'est pas circonscrit au choix des couleurs, car les fonctions et les normes de performance de l'équipement peuvent aussi être calquées sur les besoins des clients.

« Les équipements faits sur mesure attirent de nombreux clients chez XCMG. Nos capacités éprouvées de R & D nous permettent de répondre à différentes exigences dans un court laps de temps, et nous pouvons améliorer rapidement la conception de nos produits en fonction des commentaires de nos clients. La personnalisation est particulièrement importante sur les marchés étrangers, où elle nous permet d'adapter nos produits pour qu'ils répondent aux normes des différents pays et régions du globe », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Au mois de mai dernier, XCMG a livré des niveleuses GR3505 sur le site minier de minerai de fer de la société BHP à Pilbara, en Australie. Ces niveleuses ont été améliorées en vertu des normes de BHP et des normes australiennes relatives aux équipements miniers en termes de performance d'exploitation, de sécurité du service et de taux de présence. L'équipement sur mesure a prouvé son excellence dans les opérations minières à de grandes températures de 50 degrés Celsius.

BHP, qui possède cinq mines de fer de premier plan dans la région et dont la production annuelle s'élève à 275 millions de tonnes, a choisi les produits XCMG pour leur maniabilité, leurs fonctions, leur efficacité et leurs normes de sécurité, qui sont autant d'atouts reconnus. XCMG a également envoyé une équipe de techniciens expérimentés pour qu'ils installent des stations offrant services et pièces détachées sur le terrain, afin de garantir le fonctionnement de l'équipement.

Au mois de janvier, XCMG a reçu une commande de pelleteuses personnalisées de couleur verte, destinées au projet de développement du Couloir économique oriental en Thaïlande. Dans le but de satisfaire les exigences du client, XCMG a réadapté les fonctions de l'équipement pour améliorer l'efficacité de l'exploitation et réduire la consommation de carburant.

« Les atouts 'avancés et durables' des produits XCMG poussent l'entreprise à gravir l'Everest symbolique qu'est le secteur des engins de construction. Nos solutions d'équipement complètes peuvent répondre aux différents besoins de nos clients et nous avons en outre pour objectif de devenir une marque de premier plan mondial », a déclaré Wang Min.

